Cómo destapar las tuberías de la cocina usando un poco de bicarbonato: truco casero efectivo

Por qué funciona este truco en las tuberías

El éxito de este método reside en la reacción química que ocurre cuando combinamos una base (el bicarbonato) con un ácido, como puede ser el vinagre.

Al entrar en contacto, se libera dióxido de carbono en forma de una espuma efervescente. Esta presión física, aunque suave para el material de las tuberías, es suficiente para despegar grasa y restos de comida.

acondicionador, bicarbonato, mezcla El bicarbonato está cada vez más presente en el mundo de los trucos caseros.

Además de su acción mecánica, el bicarbonato de sodio tiene propiedades desodorizantes naturales. Esto significa que, mientras trabaja en disolver el atasco, también neutraliza los ácidos que causan los malos olores.

Optar por el bicarbonato de sodio en lugar de productos comerciales reduce la exposición de la familia a vapores tóxicos. Por otro lado, también es cierto que alargas la vida de las tuberías al no exponerlas a productos más fuertes.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero