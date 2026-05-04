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Cómo destapar las tuberías de la cocina usando un poco de bicarbonato: truco casero efectivo

Las tuberías de la cocina pueden mantenerse gracias al bicarbonato de sodio. Descubre cómo utilizarlo, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este método de destape es ignorado por muchas personas. 

Este método de destape es ignorado por muchas personas. 

Las tuberías de la cocina suelen ser las más afectadas debido a la acumulación constante de residuos orgánicos, grasas y aceites que se solidifican con el paso del tiempo. Ante esta situación, muchas personas recurren a químicos industriales altamente corrosivos, sin saber que pueden acudir a un elemento casero.

Afortunadamente, existe una alternativa ecológica, económica y sumamente potente: el bicarbonato de sodio, que se ha convertido en una gran solución para un mantenimiento efectivo.

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Las tuber&iacute;as pueden ser limpiadas con distintos elementos caseros.&nbsp;

Las tuberías pueden ser limpiadas con distintos elementos caseros.

Por qué funciona este truco en las tuberías

El éxito de este método reside en la reacción química que ocurre cuando combinamos una base (el bicarbonato) con un ácido, como puede ser el vinagre.

Al entrar en contacto, se libera dióxido de carbono en forma de una espuma efervescente. Esta presión física, aunque suave para el material de las tuberías, es suficiente para despegar grasa y restos de comida.

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El bicarbonato est&aacute; cada vez m&aacute;s presente en el mundo de los trucos caseros.&nbsp;

El bicarbonato está cada vez más presente en el mundo de los trucos caseros.

Además de su acción mecánica, el bicarbonato de sodio tiene propiedades desodorizantes naturales. Esto significa que, mientras trabaja en disolver el atasco, también neutraliza los ácidos que causan los malos olores.

Optar por el bicarbonato de sodio en lugar de productos comerciales reduce la exposición de la familia a vapores tóxicos. Por otro lado, también es cierto que alargas la vida de las tuberías al no exponerlas a productos más fuertes.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

  • Preparación: vierte media taza de bicarbonato de sodio directamente por el orificio del fregadero.

  • Activación: añade media taza de vinagre blanco. Escuchará un burbujeo; es la señal de que la limpieza ha comenzado.

  • Reposo: deja actuar la mezcla durante al menos 20 minutos. Si el atasco es severo, puede dejarlo actuar hasta una hora.

  • Enjuague: termina vertiendo una olla de agua muy caliente (con precaución si sus tubos son de PVC) para arrastrar todos los sedimentos liberados.

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