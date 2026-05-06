El aeropuerto más grande del mundo se sigue expandiendo y ya supera el tamaño de varios países

Se trata del Aeropuerto Internacional Rey Fahd, ubicado en Dammam. Con una superficie total de aproximadamente 780 km², es considerado el aeropuerto más grande del mundo en términos de extensión. Para ponerlo en perspectiva, su tamaño supera al de países como Bahréin (765 km²) y es comparable con ciudades enteras. Sin embargo, gran parte de esta vasta área aún no está completamente urbanizada, ya que fue concebida con una visión de crecimiento a largo plazo.

El aeropuerto fue inaugurado en 1999, pero su historia se remonta a la Guerra del Golfo, cuando la zona fue utilizada como base aérea. Desde entonces, su desarrollo ha sido progresivo, acompañando el crecimiento económico y logístico de Arabia Saudita. Hoy, además de su función comercial, cuenta con espacios reservados para futuras terminales, zonas logísticas, áreas residenciales e incluso proyectos vinculados a energías renovables.

Aeropuerto Internacional Rey Fahd (1)

¿Por qué este aeropuerto es vital?

La importancia del Aeropuerto Internacional Rey Fahd no radica únicamente en su tamaño, sino en lo que representa, una apuesta estratégica por el futuro del transporte aéreo y la conectividad global. En un contexto donde el tráfico de pasajeros y mercancías no deja de crecer, contar con una infraestructura capaz de expandirse sin límites físicos inmediatos es una ventaja clave. Además, su ubicación en el Golfo lo posiciona como un punto neurálgico entre Asia, Europa y África.

Este se caracteriza por tener:

Dos pistas de aterrizaje, ambas de 4 kilómetros (2,5 millas) de longitud

Tres terminales: la terminal de Pasajeros, que atiende al público general, la terminal Aramco, utilizada por los empleados de Aramco para abordar los vuelos de Saudi Aramco Aviation, y la terminal Real, reservada para la familia real saudí.

de Pasajeros, que atiende al público general, la Aramco, utilizada por los empleados de Aramco para abordar los vuelos de Saudi Aramco Aviation, y la Real, reservada para la familia real saudí. La ruta más transitada entre Dammam y otra ciudad es la que conecta con Dubái, con 70 vuelos semanales.