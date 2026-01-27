Se confirmó el precio del dólar este martes 27 de enero cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de la Argentina le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio del dólar el martes 27 de enero, en el segundo día de la última semana de enero.
La confirmación del precio del dólar que habrá este martes 27 de enero fue enviada por las entidades al Banco Central y este lo difundió en su informe diario.
Para el precio que tendrá el dólar este martes, fue clave el inicio semana, en la que la moneda norteamericana tuvo poco movimiento y, cuando lo hizo, fue hacia arriba.
Por otro lado, el dólar blue, comenzará el día por debajo de los $1.500 y a un precio que hace semanas que no se veía.
Precio del dólar el martes 27 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 27 de enero será de alrededor de $1.459.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.454
- Banco Nación: $1.465
- Banco ICBC: $1.450
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.461
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.465
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.454
- Banco Credicoop: $1.465
- Banco Macro: $1.465
- Banco Piano: $1.455
- Banco de Comercio: $1.455
Cuál será el precio del dólar blue este martes 27 de enero
Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y por debajo de la barrera de los $1.500, por segunda vez en lo que va del año.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 27 de enero arrancará a un precio de $1.490, manteniendo una importante diferencia con el oficial.