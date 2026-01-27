Se confirmó el precio del dólar este martes 27 de enero cuando abran los bancos

Por otro lado, el dólar blue, comenzará el día por debajo de los $1.500 y a un precio que hace semanas que no se veía.

Precio del dólar el martes 27 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 27 de enero será de alrededor de $1.459.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.454

Banco Nación: $1.465

Banco ICBC: $1.450

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.461

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.465

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.454

Banco Credicoop: $1.465

Banco Macro: $1.465

Banco Piano: $1.455

Banco de Comercio: $1.455

Cuál será el precio del dólar blue este martes 27 de enero

Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y por debajo de la barrera de los $1.500, por segunda vez en lo que va del año.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 27 de enero arrancará a un precio de $1.490, manteniendo una importante diferencia con el oficial.