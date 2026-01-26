Por qué el árbol de jade no es una planta para el exterior

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Por qué el árbol de Jade no es considerada como una planta de exterior

Los expertos en jardinería de sitios como Purplant, no se limitan exclusivamente a explicarnos los cuidados básicos que tiene el árbol de Jade, sino que hay más suelen explicar y sacar cualquier tipo de duda sobre la salud, crianza y mantenimiento de esta suculenta.

Por más que en la primavera y el verano, se haga hincapié de pie de lo positivo que es el sol para el desarrollo del árbol de jade, o de la importancia de un riego abundante, eso no significa que la planta puede estar a la interperie del sol y la lluvia. El principal motivo por el cual está suculenta se la considera como una planta de interior es porque necesitamos que el ambiente esté completamente controlado.

Si bien la robustez del árbol de Jade nos da la sensación a que es una planta que puede aguantar cualquier tipo de clima, estamos muy equivocados. La suculenta debe estar en el interior de casa porque: