El árbol de jade se convirtió en una verdadera tendencia mundial entre aquellas personas fanáticas de la jardinería, especialmente por la estética que le brinda al interior de casa. Sumado, a esto estamos hablando de una especie de suculenta que no requiere de muchos cuidados para que se encuentre en un estado de salud óptimo.
Por qué el árbol de jade no es una planta para el exterior
Los especialistas en jardinería explicaron los motivos por el cual el árbol de Jade es una planta que necesita estar en el interior de casa
Principalmente por lo que ocurre en primavera y verano, en relación a los cuidados, muchas personas se preguntan por qué el árbol de Jade no es considerada una planta de exterior, siendo que, por ejemplo, el sol es un elemento positivo para su crecimiento en estas estaciones. Los expertos en jardinería revelaron los motivos por el cual la planta debe estar adentro de casa, a pesar de determinados momentos del día.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse de que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Por qué el árbol de Jade no es considerada como una planta de exterior
Los expertos en jardinería de sitios como Purplant, no se limitan exclusivamente a explicarnos los cuidados básicos que tiene el árbol de Jade, sino que hay más suelen explicar y sacar cualquier tipo de duda sobre la salud, crianza y mantenimiento de esta suculenta.
Por más que en la primavera y el verano, se haga hincapié de pie de lo positivo que es el sol para el desarrollo del árbol de jade, o de la importancia de un riego abundante, eso no significa que la planta puede estar a la interperie del sol y la lluvia. El principal motivo por el cual está suculenta se la considera como una planta de interior es porque necesitamos que el ambiente esté completamente controlado.
Si bien la robustez del árbol de Jade nos da la sensación a que es una planta que puede aguantar cualquier tipo de clima, estamos muy equivocados. La suculenta debe estar en el interior de casa porque:
- El frío es su mayor enemigo, y si la temperatura baja los 7° comienza a sufrir
- A pesar de que le encanta el sol, una exposición constante puede generar quemaduras solares y estrés hídrico
- Exceso de humedad y una complicación en la absorción del agua, ya que sí se mantiene constantemente húmeda puede derivar en distintos problemas de salud de la planta