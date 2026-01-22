Cuánto tiempo puede pasar el árbol de jade bajo la luz directa del sol en verano

El árbol de jade se convirtió en una opción más que considerable para aquellos que buscan decorar su hogar de una forma más fresh y natural, y es que la planta es una oferta super estética para tener en cuenta. Uno de los puntos más atractivos para la gente también, es que es una suculenta con un puñado muy chico de cuidados que hay que cumplir para que esté fuerte y sana.
El sol es un elemento vital para las plantas, a pesar de que durante el verano sea mucho más fuerte, y para el árbol de jade esto no es diferente, pero sí es un motivo para prestar atención porque puede ser contraproducente. Los expertos en jardinería revelaron cuánto tiempo debe estar la suculenta al rayo del sol directo, en qué horarios y cuáles son sus consecuencias.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse de que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cuánto tiempo puede pasar bajo la luz directa del sol en verano
El verano nos lleva a tener que prestar mucha atención, incluso más que en la primavera, de los 3 cuidados básicos que necesita el árbol de jade. Los dos en los que más se suele profundizar son aquellos vinculados con el riego y la exposición a la luz solar directa.
Como toda planta, el árbol de jade se nutre de los rayos del sol, pero al tratarse de una planta de interior, esta exposición ante la luz solar debe ser más controlada. Quienes más saben de jardinería aseguran que el tiempo que debe pasar la suculenta al sol de forma directa, no debe superar el lapso de 4 a 6 horas, y preferentemente aprovechar el sol de la mañana.
Si nuestro árbol de jade está mucho tiempo debajo de la luz directa del sol durante el verano, corremos riesgo de dos situaciones graves: deshidratación o que se quemen las hojas.