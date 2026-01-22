Cuánto tiempo puede pasar el árbol de jade bajo la luz directa del sol en verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (6)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cuánto tiempo puede pasar bajo la luz directa del sol en verano

El verano nos lleva a tener que prestar mucha atención, incluso más que en la primavera, de los 3 cuidados básicos que necesita el árbol de jade. Los dos en los que más se suele profundizar son aquellos vinculados con el riego y la exposición a la luz solar directa.

arbol de jade (4)

Como toda planta, el árbol de jade se nutre de los rayos del sol, pero al tratarse de una planta de interior, esta exposición ante la luz solar debe ser más controlada. Quienes más saben de jardinería aseguran que el tiempo que debe pasar la suculenta al sol de forma directa, no debe superar el lapso de 4 a 6 horas, y preferentemente aprovechar el sol de la mañana.

Si nuestro árbol de jade está mucho tiempo debajo de la luz directa del sol durante el verano, corremos riesgo de dos situaciones graves: deshidratación o que se quemen las hojas.