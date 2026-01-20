El árbol de jade continua con la racha de seguir siendo la planta más buscada de todo el mercado de jardinería, y es que muchos se inclinan por ella por tratarse de una suculenta ideal para decorar el interior de casa. Por si eso no fuera suficiente, esta especie tiene una lista muy corta de cuidados para mantener la sana y salva, y otra para realizar sobre su salud y estética, particularmente en verano.
Cómo salvar al árbol de Jade de pudrirse en verano solo con un palillo
Los expertos en jardinería dieron una alternativa para salvar a nuestro árbol de Jade en verano de una enfermedad que puede ser letal para ella
Todo el mundo sabe que durante la primavera y el verano, los cuidados y el desarrollo del árbol de Jade se potencian y se desarrollan de una manera diferente, lo que nos lleva a estar más atentos aún de la planta. Es muy común que un descuido con el riego, lleve a que la suculenta comience a pudrir sus raíces, pero podemos ponerle punto final usando tan solo un palillo.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cómo evitar que se pudran sus raíces en verano usando un palillo
En el verano, el riego del árbol de Jade es uno de los puntos a los que más atención debemos prestar atención, ya que es muy diferente al de otoño, invierno, e inclusive primavera.
Las altas temperaturas del verano hacen que el agua se evapore a una velocidad diferente, es por eso, que debemos ver cada vez que la tierra de la planta se encuentra seca. También es importante saber que debemos regar en exceso, y dejar que todo el agua salga por los agujeros de la maceta.
Con el palillo, lograremos conocer cuál es el verdadero estado de la tierra y la hidratación, por lo que veremos, utilizar un palito de brochet, y clavarla en la zona media del centro del árbol de jade y el costado de la maceta. Tras dejarlo durante unos 20 segundos en ese lugar, si el elemento sale completamente seco, significa que hay que regar, si sale húmeda o completamente mojada, solo debemos asegurarnos que el agua se filtre bien desde abajo.