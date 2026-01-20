Cómo salvar al árbol de Jade de pudrirse en verano solo con un palillo

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (4)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cómo evitar que se pudran sus raíces en verano usando un palillo

En el verano, el riego del árbol de Jade es uno de los puntos a los que más atención debemos prestar atención, ya que es muy diferente al de otoño, invierno, e inclusive primavera.

arbol de jade (5)

Las altas temperaturas del verano hacen que el agua se evapore a una velocidad diferente, es por eso, que debemos ver cada vez que la tierra de la planta se encuentra seca. También es importante saber que debemos regar en exceso, y dejar que todo el agua salga por los agujeros de la maceta.

Con el palillo, lograremos conocer cuál es el verdadero estado de la tierra y la hidratación, por lo que veremos, utilizar un palito de brochet, y clavarla en la zona media del centro del árbol de jade y el costado de la maceta. Tras dejarlo durante unos 20 segundos en ese lugar, si el elemento sale completamente seco, significa que hay que regar, si sale húmeda o completamente mojada, solo debemos asegurarnos que el agua se filtre bien desde abajo.