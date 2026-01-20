Se trata de una innovación tecnológica que está intentando reprogramar el suelo arenoso para que retenga agua, frene la progresión de su degradación, aumente las cosechas y reduzca los costos de riego, posicionando al suelo mismo del desierto como la nueva frontera estratégica de la seguridad alimentaria del mundo en el siglo XXI.

Arcilla liquida

Riegan uno de los desiertos más grandes del mundo con arcilla líquida y lo convierte en un oasis

La clave de esta revolución única en mundo está en una enmienda del suelo denominada Liquid NanoClay (LNC), es decir, arcilla líquida natural desarrollada por empresas como Desert Control. La idea parte de una observación simple. La arena del desierto es incapaz de retener agua por sí sola, lo que hace que la irrigación sea increíblemente costosa y poco eficiente.