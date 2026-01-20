Se trata de una innovación tecnológica que está intentando reprogramar el suelo arenoso para que retenga agua, frene la progresión de su degradación, aumente las cosechas y reduzca los costos de riego, posicionando al suelo mismo del desierto como la nueva frontera estratégica de la seguridad alimentaria del mundo en el siglo XXI.
Riegan uno de los desiertos más grandes del mundo con arcilla líquida y lo convierte en un oasis
La clave de esta revolución única en mundo está en una enmienda del suelo denominada Liquid NanoClay (LNC), es decir, arcilla líquida natural desarrollada por empresas como Desert Control. La idea parte de una observación simple. La arena del desierto es incapaz de retener agua por sí sola, lo que hace que la irrigación sea increíblemente costosa y poco eficiente.
Al mezclar partículas de arcilla con agua y aplicarlas sobre la arena del desierto mediante sistemas de riego convencionales, estas nanopartículas se adhieren a los granos de arena y crean una estructura tipo esponja capaz de retener agua y nutrientes. Así, lo que antes era un suelo que expulsaba rápidamente cada gota de agua se convierte en una tierra fértil capaz de sostener cultivos.
Beneficios de este método para el desierto
- Retención de agua ampliada: el agregado de arcilla líquida a la arena transforma físicamente el suelo, permitiendo que pueda retener agua de manera similar a un suelo agrícola tradicional. Eso significa que se puede reducir hasta en un 50 % la cantidad de agua requerida para irrigar cultivos en áreas áridas, una diferencia monumental en regiones donde el agua es escasa y costosa.
- Freno a la desertificación: al mejorar la estructura del suelo y favorecer la retención de humedad y nutrientes, esta técnica no solo facilita la agricultura, sino que también puede ralentizar o incluso revertir procesos de desertificación, un fenómeno que afecta a millones de hectáreas en todo el mundo y que pone en riesgo la producción alimentaria futura.
- Aumento de la productividad agrícola: las pruebas piloto, especialmente en regiones desérticas como la provincia de Anbar en Irak, han mostrado que los campos tratados con arcilla líquida pueden producir rendimientos entre 20 % y 60 % mayores con menos agua. Esta sinergia entre ahorro hídrico y aumento de rendimiento es precisamente lo que convierte al suelo en un elemento estratégico para la seguridad alimentaria.
- Nuevas oportunidades para economías rurales: aunque actualmente el costo del tratamiento por hectárea puede ser elevado, la idea detrás de estas tecnologías es ofrecer soluciones a gobiernos y productores agrícolas que enfrentan limitaciones severas de agua. A largo plazo, la reducción de gastos en riego y el aumento de producción pueden traducirse en mecanismos económicos más sostenibles para comunidades agrícolas áridas.