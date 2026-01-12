Su construcción conforma la columna vertebral de la estrategia hídrica de un país que no tiene ríos ni lagos y que, aún así, decidió que la vida sería posible incluso donde la tierra parecía más estéril. Te contamos todo de este río artificial en medio del desierto.

Ras Mohaisen–Baha–Makkah IWTS

Hacen fluir un río subterráneo que convierte el agua de mar en agua potable en pleno desierto

Bajo el sol implacable del desierto, Arabia Saudita toma el agua del Mar Rojo y la transforma en vida potable. En Ras Mohaisen, enormes plantas desalinizadoras filtran y purifican cada gota mediante ósmosis inversa. Luego, esa agua no se queda junto al mar, viaja por tuberías subterráneas que atraviesan kilómetros, pasando por estaciones de bombeo, hasta llegar a ciudades y pueblos que jamás tocaron el océano.