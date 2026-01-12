Su construcción conforma la columna vertebral de la estrategia hídrica de un país que no tiene ríos ni lagos y que, aún así, decidió que la vida sería posible incluso donde la tierra parecía más estéril. Te contamos todo de este río artificial en medio del desierto.
Hacen fluir un río subterráneo que convierte el agua de mar en agua potable en pleno desierto
Bajo el sol implacable del desierto, Arabia Saudita toma el agua del Mar Rojo y la transforma en vida potable. En Ras Mohaisen, enormes plantas desalinizadoras filtran y purifican cada gota mediante ósmosis inversa. Luego, esa agua no se queda junto al mar, viaja por tuberías subterráneas que atraviesan kilómetros, pasando por estaciones de bombeo, hasta llegar a ciudades y pueblos que jamás tocaron el océano.
No es un río natural, sino un río de ingeniería que desafía el desierto, llevando vida donde antes solo había sequía y calor extremo. La planta inaugurará producción parcial en 2028 y alcanzará su capacidad total hacia 2030.
Como son estas tuberías en pleno desierto
- Subterráneas y protegidas: las tuberías se entierran para protegerlas del calor extremo, la arena y las tormentas de polvo, manteniendo la presión y evitando pérdidas.
- Materiales resistentes a la corrosión: están hechas de acero recubierto y polímeros especiales, capaces de soportar agua de mar altamente salada y temperaturas de hasta 50°C antes de la desalinización.
- Gran diámetro y flujo constante: algunas secciones miden más de un metro de diámetro, diseñadas para transportar cientos de miles de metros cúbicos diarios sin interrupciones en pleno desierto.
- Estaciones de bombeo estratégicas: cada cierto tramo hay estaciones de bombeo subterráneas que mantienen la presión y permiten que el agua llegue a más de 200 km tierra adentro.
- Monitoreo inteligente: equipadas con sensores de presión, temperatura y flujo, conectados a un sistema central que detecta fugas, bloqueos o cambios de presión en tiempo real.