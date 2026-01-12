El concejal sancionado por conducir borracho ahora recibió una multa por el manejo imprudente de una lancha

Es que este lunes se viralizó un video en que él maneja una prominente lancha por el dique Los Reyunos, en el que viaja también su pareja Romina Ortigoza, quien se dedicó a capturar el momento.

Polémica por el concejal inhabilitado para manejar, que conduce una lancha

Pero no sólo eso: la mujer y el edil publicaron esas imágenes en sus redes sociales y la polémica ardió en San Rafael.

El debate giró en torno a que el concejal está multado e inhabilitado para conducir todo tipo de vehículos según lo establece la Ley de Tránsito provincial, pero aún así se permite manejar ese vehículo acuático.

Martín Antolín concejal san rafael 2 El concejal de San Rafael, Martín Antolín, fue atrapado conduciendo su BMW en estado de ebriedad y con una copa de vino en la mano. Foto: Instagram

Para ello Martín Antolín debió tramitar una habilitación que otorga la autoridad de la Jefatura Náutica. Según pudo corroborar Diario UNO el edil obtuvo ese permiso para manejar su embarcación identificada con el número 29958.

Sucede que ahora, luego de que el video se viralizara, desde la Jefatura Náutica confirmaron a Diario UNO que decidieron sancionar al concejal y su pareja por conducir y viajar en esa lancha sin usar el chaleco salvavidas exigido por la ley 3859/1972.

De esa nueva sanción ya habría sido notificado.

El concejal fue atrapado manejando borracho y llevando una copa de vino

El concejal Martín Antolín, fue atrapado manejando borracho un BMW y con una copa de vino en la mano en un control de calle Arístides Villanueva de Ciudad, el último fin de semana largo de noviembre. El alcoholímetro registró que llevaba 1,15% gramos de alcohol en sangre.

El edil, que fue expulsado del Partido Libertario y aún así conservó su banca como edil, fue multado con $3.906.000.

Tras recibir la multa, Antolín se presentó ante el juez contravencional Guillermo Lorca, reconoció los hechos y recibió la sanción en un proceso abreviado.

Además de la multa millonaria de 9.300 UF por alcoholemia superior a 1 gramo, el concejal fue condenado a 365 días de inhabilitación para conducir; y a realizar tres meses de tratamiento para no repetir la conducta y actividades con la organización Estrella Amarilla.