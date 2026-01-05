Un conocido panadero, una política reincidente y dos primos compiten por ser concejales

Un panadero en las listas de Maipú

La puja por el Concejo Deliberante de Maipú se dará sin dudas entre el PJ que gobierna esa comuna al mando del intendente Matías Stevanato y la alianza de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PRO.

Allí los peronistas renuevan 2 banca, mientras que los radicales ponen en juego las 4 bancas que lograron en la elección del 2021 y los alfiles de Alfredo Cornejo se entusiasman con arrebatarle al menos una banca a los peronistas, que aseguran tener los números para dar batalla.

Es más, haciendo una buena elección la militancia de Stevanato podría cosechar un concejal más de los que renueva.

Pero en esa puja se anotó ahora un debutante en la política, el panadero Cristian Di Betta que es el heredero de un oficio familiar con más de cuatro décadas en esa comuna.

El comerciante, que se hizo famoso por ser el creador de una medialuna gigante, ahora pretende ser concejal por el frente Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, que conforman el Partido Fe y Compromiso Federal.

Di Betta debe ser uno de los comerciantes más conocidos de Maipú porque el negocio familiar lleva más de 46 años en el barrio San Eduardo, en Luzuriaga.

Una flexible candidata que vuelve a dar pelea en Santa Rosa

Débora Quiroga no es una dirigente cualquiera en Santa Rosa. La actual concejala fue tres veces candidata a la intendencia, pasó por la UCR, el PRO de Omar De Marchi y hasta se alió con la intendenta peronista Flor Destéfanis, pero ahora pretende al menos conservar su banca.

En el mundillo político de Santa Rosa nadie podría olvidar la flexibilidad política de Débora Quiroga. En el 2019 ella le disputó la interna a la ex intendenta Norma Trigo dentro de Cambia Mendoza, pero como alfil de Omar De Marchi, por aquel entonces socio de la alianza oficialista.

Luego de perder esa interna, Quiroga se alió a Flor Destéfanis y esa sociedad fue clave para que la peronista llegara a su primera intendencia.

Pero más tarde, también se enfrentó a Destéfanis y armó su propio bloque dentro del Concejo Deliberante: Ahora Santarrosinos. Desde ese lugar su voto fue determinante en febrero del 2025 para que el radical Ezequiel Quiles se convirtiera en presidente del Concejo Deliberante, lo que enfureció a la misma Destéfanis.

Ahora, desde ese partido local, pretende renovar la banca que tiene actualmente.

Dos primos enfrentados por un mismo cargo en Luján

Para armar la lista de candidatos a concejales de la alianza de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PRO que gobierna Luján hubo que negociar mucho.

Marcos Balzarelli Luján1 Marcos Balzarelli, actual director del Centro de Licencias de conducir de Luján de Cuyo, es candidato a concejal por la alianza de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PRO y competirá con una prima por una banca.

Los alfiles de Javier Milei pretendían liderar esa lista, pero en la puja el PRO se quedó con ese podio que lidera Susana Maroto, una histórica dirigente de esa comuna.

Pero en ese tire y afloje quedaron peleando por una banca dos primos: Marcos Balzarelli y Viviana Balzarelli. Es que Marcos, actual director del Centro de Emisión de Licencias de conducir de Luján, es un dirigente del PRO que saltó a ese listado propuesto por Esteban Allasino, mientras que Viviana llegó a esa candidatura impulsada por el radicalismo.