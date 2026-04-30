Tupungato apuesta al fortalecimiento de su identidad, su institucionalidad y su calidad educativa

Compromiso con la identidad local a través de la entrega de un libro

En un acto realizado en el Centro Regional Universitario, la Municipalidad de Tupungato hizo entrega de ejemplares de la obra “Historia y Geografía de Tupungato. Relación e integración con la región, Argentina y el mundo” a escuelas del departamento.

El intendente Aguilera, junto al autor Orlando Gattás y a la directora de Educación Laura Ravinale, entregaron este material de 182 páginas a directivos y docentes de todos los niveles educativos.

Entrega del libro "Historia y geografía de Tupungato" a escuelas del departamento El intendente Gustavo Aguilera hizo entrega de un libro sobre la historia y la geografía de Tupungato a escuelas del departamento. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

El libro está organizado en 6 capítulos y un anexo sobre los 13 distritos de Tupungato. Esta iniciativa no solo busca que los alumnos comprendan las características geofísicas de su entorno sino que también sirve de soporte para el programa de lectura en voz alta promovido por la Dirección General de Escuelas (DGE) para este ciclo lectivo 2026.

Infraestructura para el futuro: nueva cubierta de techo en el polo educativo

Tras los daños ocasionados por la tormenta de noviembre de 2025, finalizaron los trabajos en el Centro Regional Universitario de Tupungato. La Dirección General de Obras municipal instaló una nueva estructura metálica "a dos aguas" que optimiza el escurrimiento pluvial sin necesidad de canaletas tradicionales, evitando así futuras filtraciones y el deterioro de los cielorrasos.

Esta mejora beneficia directamente a más de 800 estudiantes que asisten a diversas instituciones que funcionan en el edificio, como el ITU, el IES, la Licenciatura en Enfermería y el programa Mendoza Futura.

Finalización de obras en el techo del Centro Regional Universitario de Tupungato Se instaló una nueva estructura metálica "a dos aguas" que optimiza el escurrimiento pluvial en los techos del Centro Regional Universitario de Tupungato. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

El sistema constructivo permitió además realizar las tareas sin interrumpir el dictado de clases en el Centro Regional Universitario.

Nueva etapa legislativa: asunción de concejales

La política local también vivió una jornada de relevancia con la jura de los 5 concejales electos el pasado 26 de octubre. En una sesión preparatoria encabezada por Marcela Granizo y el intendente Gustavo Aguilera, asumieron sus funciones Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio, Andrea Pellegrina y Gabriela Carletti.

Durante el acto, el jefe comunal de Tupungato convocó a los nuevos ediles a trabajar con "madurez política" y "soluciones concretas", priorizando el bienestar de los vecinos por encima de las diferencias partidarias.

Nuevos concejales de Tupungato 2026 Asumieron los 5 concejales de Tupungato electos en octubre del año pasado. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

Por su parte, la presidenta saliente del cuerpo legislativo municipal destacó que este recambio representa una "fiesta de la democracia" y un reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas.