Un accidente ocurrido en la madrugada de este martes en el Valle de Uco dejó a un motociclista en un delicado estado de salud. Según la primera información, el choque se produjo entre ese vehículo y una dotación de Bomberos que acudía a un incendio.
Valle de Uco
Bomberos acudían a un incendio y tuvieron un accidente con un motociclista que quedó en grave estado
El accidente ocurrió en la madrugada de este martes cuando una dotación de Bomberos acudía a un incendio en un galpón de Tupungato
La información sostiene que en las primeras horas de la jornada se registró un importante incendio en un galpón ubicado en el departamento de Tupungato.
Personal de Bomberos de esa localidad se dirigían hasta el lugar para combatir las llamas. Sin embargo, en medio del camino chocaron contra un motociclista que circulaba por la zona.
Producto del accidente entre la moto y la dotación de Bomberos, el conductor del vehículo menor sufrió graves heridas y tuvo que ser hospitalizado.