Artrosis de rodilla en adultos mayores: cómo aliviar el dolor en casa con una toalla

Acuéstate boca arriba en la cama o en el suelo. Coloca una toalla enrollada o un cojín pequeño justo debajo de la rodilla. Luego, empuja activamente la parte posterior de tu rodilla hacia abajo, presionando la toalla, mientras levantas ligeramente el talón del suelo, haciendo 10 repeticiones por pierna.

Al acostarte boca arriba para hacerlo, puedes flexionar la otra pierna (la que no está trabajando) y apoyar la planta del pie en la cama o el suelo. Esto ayuda a que tu espalda baja se apoye por completo y no se fatigue.

ejercicio, rodilla Este ejercicio es recomendado por kinesólogos y especialistas.

No hace falta que sea un rollo gigante. Con que la toalla enrollada tenga el grosor de un puño es más que suficiente. A veces, al hacer fuerza con el muslo, tendemos a aguantar el aire. Intenta respirar con normalidad mientras cuentas esos 3 segundos de presión.

Consejos importantes para el día a día