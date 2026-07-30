Si un abejorro merodea por tu jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

Encontrar un insecto de estos puede sorprender, pero es normal verlo. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.

¿Qué simboliza el abejorro desde el feng shui?

Muchas personas creen que los abejorros representan la manifestación, que consiste en convertir tus pensamientos y sueños en realidades.

Para muchas culturas, los insectos representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste uno cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, el abejorro representa: