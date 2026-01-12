El camionero involucrado en el accidente fatal de Potrerillos estaba alcoholizado

El camionero que chocó de frente con un auto en el que viajaba una familia por la Ruta 7 estaba alcoholizado. Esto se constató tras hacerle el test de alcoholemia luego del accidente ocurrido en Potrerillos, donde un hombre murió y 3 personas quedaron internadas.
El accidente ocurrió a las 23.45 del domingo en el kilómetro 1093, de la Ruta 7, en Potrerillos, entre un Honda City conducido por una mujer, quien iba acompañada por Walter Vera y dos chicos con dirección este, y un camión que circulaba en sentido contrario.
Tras el choque frontal se montó un gran operativo en el lugar de la Policía, Bomberos, Gendarmería, que incluyó el corte del tránsito desde Uspallata hacia Mendoza.
Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado constataron en el lugar la muerte de Walter Vera, mientras que la conductora fue trasladada al Hospital Central con varias heridas de gravedad, al igual que uno de los jóvenes que iba con ellos, quien sufrió una fractura de clavícula. Además, una menor fue derivada al Hospital Notti por los golpes sufridos en el accidente.
Mientras asistían a las víctimas del auto, también verificaron que el camionero estaba en buen estado general. La Policía le hizo un test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.
Tenía 0,71 gramos de alcohol en sangre, pese a que para todos los conductores con licencia profesional la Ley de Tránsito indica que el resultado debe ser 0. Nada de alcohol.
Durante la noche trabajó Policía Científica para realizar los peritajes tras el accidente, y la Ruta 7 quedó habilitada con normalidad desde la mañana de este lunes.