El camionero involucrado en el accidente fatal de Potrerillos estaba alcoholizado

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado constataron en el lugar la muerte de Walter Vera, mientras que la conductora fue trasladada al Hospital Central con varias heridas de gravedad, al igual que uno de los jóvenes que iba con ellos, quien sufrió una fractura de clavícula. Además, una menor fue derivada al Hospital Notti por los golpes sufridos en el accidente.

Tras el accidente se constató que el camionero estaba alcoholizado

Mientras asistían a las víctimas del auto, también verificaron que el camionero estaba en buen estado general. La Policía le hizo un test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.

control de alcoholemia.jpg El camionero partícipe del accidente en Potrerillos tenía 0,71 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativa.

Tenía 0,71 gramos de alcohol en sangre, pese a que para todos los conductores con licencia profesional la Ley de Tránsito indica que el resultado debe ser 0. Nada de alcohol.

Durante la noche trabajó Policía Científica para realizar los peritajes tras el accidente, y la Ruta 7 quedó habilitada con normalidad desde la mañana de este lunes.