Rutas peligrosas: una mujer murió y un hombre está en grave estado tras un siniestro vial

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30, cuando un vehículo Ford Territory, patente AH800NW, conducido por Rubén Ángel Stambule (55), con domicilio liado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizó una maniobra de retome e impactó la parte trasera de una moto marca Boge (A259SOF), que circulaba por la traza principal.

Como consecuencia del impacto, el conductor, Marcelo Padin (59), domiciliado en City Bell, resultó con lesiones de carácter grave y fue trasladado de urgencia al Hospital Romero de La Plata.