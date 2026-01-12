accidente auto mendoza

Según las primeras pericias, el accidente habría ocurrido cuando la camioneta pasó al Fiat Palio, lo que "habría provocado que la conductora del auto perdiera el dominio del auto, impactando contra un poste de luz ubicado sobre el costado del puente peatonal de la ciudad de Malargüe, ingresando al canal e impactando contra las rocas del lecho del río".

A bordo del Fiat Palio transitaba una mujer con dos niños, que resultaron con lesiones leves y fuera de peligro, mientras que la camioneta era conducida por un hombre que se encuentra internado con lesiones de gravedad, alojado en el área de Terapia Intensiva.

En tanto, con el hombre viajaban tres personas, dos mujeres que serían familiares del conductor y fallecieron en el lugar y un adolescente de 17 años que debió ser trasladado de urgencia a la Ciudad de Mendoza debido a sus graves heridas.

accidente, malargue, mendoza Tragedia en Mendoza: así quedaron los vehículos del accidente en el que murieron una mujer y su hija. Foto: Malargüe a Diario

Se indicó que la víctima mayor fue identificada como Vilma Guanco, de 36 años, mientras que no trascendió el nombre de la adolescente.

La causa, a cargo de la fiscal María Victoria Sala, fue caratulada como homicidio culposo agravado. En el lugar del accidente trabajó personal del Cuerpo Médico Forense, Policía Científica, Bomberos, Cuerpos Especiales y efectivos de la Comisaría N 24. Se sumó además la colaboración de la Municipalidad de Malargüe.