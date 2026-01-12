Corte de tránsito en variante Palmira por un accidente: un camión era remolcado y se quedó sin frenos

El accidente ocurrió cerca de las 5, cuando un camión estaba tirando a otro que venía cargado de duraznos. Ambos circulaban por la variante Palmira en dirección al este.

accidente variante palmira 2 Así quedó el camión tras el accidente en la variante Palmira.

Dos kilómetros antes de llegar al cruce con la ruta provincial 14, en el departamento de Maipú, el camión que era arrastrado se quedó sin frenos y terminó volcando sobre el cantero central de la ruta, desparramando toda la carga en el lugar.