Un accidente protagonizado por un camión y sus desperfectos técnicos generó grandes pérdidas materiales y además un importante corte de tránsito en la variante Palmira este lunes, según informaron las autoridades locales.
Corte de tránsito en variante Palmira por un accidente: un camión era remolcado y se quedó sin frenos
El camión, cargado de duraznos, volcó en un accidente antes del cruce con la ruta provincial 14
El accidente ocurrió cerca de las 5, cuando un camión estaba tirando a otro que venía cargado de duraznos. Ambos circulaban por la variante Palmira en dirección al este.
Dos kilómetros antes de llegar al cruce con la ruta provincial 14, en el departamento de Maipú, el camión que era arrastrado se quedó sin frenos y terminó volcando sobre el cantero central de la ruta, desparramando toda la carga en el lugar.
En este video puede verse el panorama en la Variante Palmira a primera hora:
El conductor del camión sufrió heridas leves en el accidente, pero las autoridades debieron realizar un corte total de tránsito en ambos sentidos hasta despejar la ruta.