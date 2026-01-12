Vuelven las lluvias a Mendoza: se pronostican precipitaciones para esta semana

MeteoRed anticipa el regreso de las precipitaciones a Mendoza con lluvias previstas para martes, miércoles y jueves de esta semana. El pronóstico extendido indica probabilidades de lluvia del 60%, 30% y 40% respectivamente que traerán alivio tras días de altas temperaturas y riesgo de incendios.
Días con mayor probabilidad de lluvia
El martes 13 de enero será el día con mayor probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 60% según MeteoRed, con una acumulación esperada de 0.6 milímetros. Las temperaturas descenderán levemente, registrando una máxima de 29°C y una mínima de 18°C, mientras que los vientos provenientes del sudeste soplarán entre 15 y 32 kilómetros por hora.
El miércoles 14 de enero continuará la actividad de lluvia, aunque con menor intensidad. La probabilidad de precipitaciones bajará al 30%, con 0.2 milímetros de acumulación esperada. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y 32°C de máxima, con vientos del noroeste que alcanzarán velocidades de entre 13 y 36 kilómetros por hora.
Para el jueves 15 de enero, MeteoRed indica un 40% de probabilidad de lluvia con una acumulación de 0.2 milímetros. Este será el último día del ciclo de precipitaciones previsto para la semana, con temperaturas entre 19°C y 30°C, y vientos del este que soplarán entre 18 y 43 kilómetros por hora.
Mejora del tiempo para el fin de semana
A partir del viernes 16 de enero, el pronóstico indica un cambio radical en las condiciones meteorológicas. El cielo se despejará completamente y las lluvias cesarán, dando paso a días soleados con temperaturas en ascenso. La máxima alcanzará los 32°C con una mínima de 18°C, mientras que los vientos del noroeste soplarán entre 12 y 37 kilómetros por hora.
El fin de semana se presenta prometedor para quienes tengan actividades al aire libre. El sábado 17 de enero continuará soleado con temperaturas entre 19°C y 34°C, y vientos más moderados de entre 9 y 36 kilómetros por hora provenientes del noreste.
Las lluvias previstas para esta semana son especialmente bienvenidas considerando la alerta de incendios forestales que afectó recientemente al sur provincial. La humedad que aportarán estas precipitaciones contribuirá a reducir significativamente el riesgo de incendios y favorecerá las actividades agrícolas en toda la región.