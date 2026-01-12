Vuelven las lluvias a Mendoza: se pronostican precipitaciones para esta semana

Para el jueves 15 de enero, MeteoRed indica un 40% de probabilidad de lluvia con una acumulación de 0.2 milímetros. Este será el último día del ciclo de precipitaciones previsto para la semana, con temperaturas entre 19°C y 30°C, y vientos del este que soplarán entre 18 y 43 kilómetros por hora.

Mejora del tiempo para el fin de semana

A partir del viernes 16 de enero, el pronóstico indica un cambio radical en las condiciones meteorológicas. El cielo se despejará completamente y las lluvias cesarán, dando paso a días soleados con temperaturas en ascenso. La máxima alcanzará los 32°C con una mínima de 18°C, mientras que los vientos del noroeste soplarán entre 12 y 37 kilómetros por hora.

tormentas lluvias granizo mendoza verano Tomá las medidas necesarias para cuidarte.

El fin de semana se presenta prometedor para quienes tengan actividades al aire libre. El sábado 17 de enero continuará soleado con temperaturas entre 19°C y 34°C, y vientos más moderados de entre 9 y 36 kilómetros por hora provenientes del noreste.

Las lluvias previstas para esta semana son especialmente bienvenidas considerando la alerta de incendios forestales que afectó recientemente al sur provincial. La humedad que aportarán estas precipitaciones contribuirá a reducir significativamente el riesgo de incendios y favorecerá las actividades agrícolas en toda la región.