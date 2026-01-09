La búsqueda de la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos ya cumplió 10 días sin rastros

busqueda mujer desaparecida zanjon de los ciruelos Bomberos del Cuartel Central (incluyendo buzos especializados) se sumaron al operativo de rastreo de la mujer de unos 50 años. Foto: prensa de Gobierno

Corte de agua dispuesto por Irrigación tras las lluvias

El despliegue busca aprovechar el corte total de agua dispuesto por Irrigación por dos días, una medida clave para facilitar las tareas de búsqueda en sectores de difícil acceso. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas mantenían elevado el nivel del agua, dificultando las labores.

Desde el inicio, los equipos recorrieron más de 30 kilómetros a pie, utilizando ganchos de rastreo e inspecciones oculares.

La búsqueda se concentra en el Zanjón de los Ciruelos, el canal Cacique Guaymallén y otros cursos de agua vinculados, abarcando zonas de Las Heras, Guaymallén y Lavalle.

Los rastrillajes incluyeron sectores como el Camping El Pinar, callejón Arizu, Ruta 24, Ruta 28, Jocolí, La Pega, El Chilcal, Tres de Mayo, Alto del Olvido y La Palmera.

busqueda rita mujer situacion de calle desaparecida

En varias áreas, el avance se vio complicado por la abundante vegetación, los cañaverales, montículos de basura, la complejidad del terreno y el elevado caudal, lo que obligó a combinar recorridos a pie con sobrevuelos de drones, apoyo del helicóptero de la Policía de Mendoza y tareas en el cauce con kayak, a cargo de personal especializado de Bomberos.

A pesar del despliegue sostenido y del trabajo coordinado entre las distintas fuerzas, hasta el momento los resultados fueron infructuosos. Las autoridades indicaron que las tareas continuarán de manera exhaustiva durante los días habilitados por el corte del caudal, considerados determinantes para profundizar la búsqueda. Las posibilidades de hallarla con vida son prácticamente nulas, por lo que las tareas se centran en recuperar el cuerpo de la mujer oriunda de Brasil, quien tendría unos 50 años y vivía bajo el puente de donde cayó en situación de calle.