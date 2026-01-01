El tercer día de búsqueda de Rita no ha dado resultados alentadores, según informaron fuentes oficiales. La mujer, de origen brasileño, vivía debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos y durante la crecida de las lluvias del martes cayó al cauce y se la llevó la corriente sin dejar rastro alguno.
Tercer día de búsqueda sin rastros de Rita, la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos durante la tormenta
La mujer de 50 años vivía debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos, donde se cayó. Bomberos rastrilló este jueves sin hallar ninguno de sus objetos
Bomberos del Cuartel Central continuaron los rastrillajes a pie este jueves por el Cacique Guaymallén desde la Rotonda del Avión hasta la altura del Mendoza Rugby Club, en Bermejo, sin poder dar con la desaparecida ni con algún objeto que le pertenezca.
La mujer brasileña que vivía en situación de calle
La mujer tiene aproximadamente 50 años, es oriunda de Brasil, vive en Mendoza desde hace 20 y desde hace 1 vivía debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos a la altura de la calle Paso de los Andes, según confirmaron fuentes oficiales.
Era querida en la zona y conocida por realizar distintas changas para rebuscarse la vida. Luego de la crecida, incluso sus cosas fueron arrastradas. Vivía con un colchón, telas, una mesa y algunos objetos personales.
Buscan a Rita por cielo y tierra
El miércoles a la mañana, un helicóptero de la Policía se sumó a la búsqueda de Rita. La situación de extrema emergencia es comandada por la Delegación I del Cuartel Central de Bomberos.
El área de búsqueda es intensa y el terreno es complicado, por lo que las autoridades confían en que buscar por aire también ayudará a encontrarla.
Los rastrillajes comenzaron en el Zanjón de los Ciruelos, específicamente en la intersección de calles Ingeniero Cipolletti y Bolivia (Las Heras), y se extendieron por el cauce hasta Lavalle.
Para cubrir el área de rastrillaje, personal de Bomberos recorre a pie las zonas de difícil acceso.
Por aire, la Policía patrulla con el helicóptero Halcón 1 y drones que permiten obtener imágenes de alta precisión, como muestra la fotografía.