Tercer día de búsqueda sin rastros de Rita, la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos durante la tormenta

Era querida en la zona y conocida por realizar distintas changas para rebuscarse la vida. Luego de la crecida, incluso sus cosas fueron arrastradas. Vivía con un colchón, telas, una mesa y algunos objetos personales.

Buscan a Rita por cielo y tierra

El miércoles a la mañana, un helicóptero de la Policía se sumó a la búsqueda de Rita. La situación de extrema emergencia es comandada por la Delegación I del Cuartel Central de Bomberos.

El área de búsqueda es intensa y el terreno es complicado, por lo que las autoridades confían en que buscar por aire también ayudará a encontrarla.

busqueda rita mujer desaparecida zanjon de los ciruelos Así buscan a Rita, la mujer en situación de calle que fue arrastrada por el cauce del Zanjón de los Ciruelos.

Los rastrillajes comenzaron en el Zanjón de los Ciruelos, específicamente en la intersección de calles Ingeniero Cipolletti y Bolivia (Las Heras), y se extendieron por el cauce hasta Lavalle.

Para cubrir el área de rastrillaje, personal de Bomberos recorre a pie las zonas de difícil acceso.

Por aire, la Policía patrulla con el helicóptero Halcón 1 y drones que permiten obtener imágenes de alta precisión, como muestra la fotografía.