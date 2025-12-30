Una mujer que vivía en el Zanjón de los Ciruelos fue arrastrada por la corriente de agua durante las intensas lluvias que se registraron este martes en el oeste mendocino. Por estas horas, Bomberos Voluntarios, Cuartel Central y personal policial realizan un operativo de rescate contrarreloj.
Dramática búsqueda
Una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos tras las lluvias
Las intensas lluvias del martes provocaron un súbito crecimiento del caudal. Bomberos y policías buscan en el Cacique Guaymallén
Según la última información oficial, los Bomberos ingresarían al cauce del Cacique Guaymallén para buscarla, hacia donde se dirige la corriente.
El temporal sorprendió a la mujer en situación de calle. Las intensas precipitaciones provocaron un súbito crecimiento del caudal que la arrastró antes de que pudiera ponerse a salvo.
Noticia en desarrollo...