Una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos tras las lluvias

Las intensas lluvias del martes provocaron un súbito crecimiento del caudal. Bomberos y policías buscan en el Cacique Guaymallén

El operativo está instalado en el Cacique Guaymallén y Paraná.

Foto: Paula Jalil / Radio Nihuil

Una mujer que vivía en el Zanjón de los Ciruelos fue arrastrada por la corriente de agua durante las intensas lluvias que se registraron este martes en el oeste mendocino. Por estas horas, Bomberos Voluntarios, Cuartel Central y personal policial realizan un operativo de rescate contrarreloj.

Según la última información oficial, los Bomberos ingresarían al cauce del Cacique Guaymallén para buscarla, hacia donde se dirige la corriente.

El temporal sorprendió a la mujer en situación de calle. Las intensas precipitaciones provocaron un súbito crecimiento del caudal que la arrastró antes de que pudiera ponerse a salvo.

