Brutal femicidio: degolló a una mujer conocida, se fue a trabajar y fue detenido en un bar.

El violento episodio ocurrió cerca de las 7 de la mañana del domingo, en Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando una vecina escuchó gritos desde el interior de su casa en horas de la mañana del domingo. Al salir, vio a la mujer herida sobre sobre el puente de una vivienda y de inmediato alerto de la situación al teléfono de emergencias 911.

Una cámara de seguridad situada en una vivienda vecina, grabó las imágenes del momento en que el homicida cruzó la calle con una mochila y se dirigió hacia donde caminaba la víctima para atacarla con un cuchillo. Luego de cometer el crimen, el femicida escapó del lugar y se fue a trabajar a un bar también situado en la Ciudad de Buenos Aires.

Efectivos policiales de una comisaría cercana y una patrulla llegaron en cuestión de minutos al lugar del femicidio y al advertir la gravedad del hecho solicitaron una ambulancia. Los médicos del SAME solo pudieron constatar que Arotinco Palomino, también de nacionalidad peruana, había muerto. Tenía una profunda herida cortante en el cuello y el pecho.

Poco después del sangriento homicidio, llegó a la escena un hombre que se identifico como Américo Isaías Cornejo Cancho, de 56, quien dijo ser pareja de la víctima.

Inmediatamente la Fiscalía ordenó que se investigue el crimen y la clave para esclarecerlo, además del rastro de las cámaras de seguridad de la zona, fue un detalle que pasó inadvertido en un primer momento y se trata de el perro que aparece en el video.

Al analizar las imágenes, los investigadores advirtieron que el animal no solo acompañaba a Arinco, sino que tras el ataque también siguió al agresor, un comportamiento que resultó decisivo para los investigadores ya que ese dato les permitió concluir que el perro conocía a ambos.

Luego de analizar distintas imágenes y el recorrido que hizo el femicida, se logró determinar que Norry trabajaba en un bar en Capital Federal, que sería de un familiar, y que manejaba cuchillas de gran tamaño, por lo que era fácil tener acceso al arma con la que degolló a la víctima.

Con todas las pruebas sobre la mesa, los agentes arribaron hasta el comercio, entrevistaron a los dueños y ante la presión por la situación, reconocieron al acusado y dijeron que se quería entregar. Norry fue inmediatamente detenido y trasladado a una comisaría de Lomas del Mirador, donde quedó alojado

El acusado del femicidio quedó alojado en una comisaría de la zona y en la mañana de este martes se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas. El detenido fue imputado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y femicidio.