Un caso en 100 millones: una mujer dio a luz a trigemelas genéticamente identicas

Nacimiento trigemelas prematuras Una mujer dio a luz a trigemelas genéticamente idénticas en un hospital recién inaugurado, y se trata de un caso cada millones Foto gentileza abcdiario.com.ar

En tanto, las autoridades sanitarias resaltaron que el equipo médico y de enfermería intervino de manera exitosa, garantizando la seguridad de la mujer y las nenas durante todo el procedimiento, mientras que desde el hospital destacaron: “El resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería”, y que “este acontecimiento de alta complejidad se desarrolló según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”.

Por otro lado, se indicó que se trató de un embarazo fue catalogado como monocorial triamniótico, una condición extremadamente infrecuente donde las bebas comparten una sola placenta, pero cada una se desarrolla en su propia bolsa amniótica.

Además, los médicos remarcaron que se trata de un caso de baja frecuencia y alta complejidad, que pone a prueba la capacidad de respuesta de cualquier hospital, mientras que desde la Secretaría de Salud de Chubut explicaron que este tipo de nacimientos son excepcionales y que no existen estadísticas precisas.

Estas trigemelas corresponden a una gestación denominada monocorial triamniótica, es decir, genéticamente idéntica. Este fenómeno es tan poco frecuente porque ocurre solo cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo que luego se divide espontáneamente en tres embriones idénticos. Esta particularidad incrementa los riesgos durante el embarazo y demanda un seguimiento estricto por parte de los médicos y una preparación detallada para el parto.

Nacimiento trigemelas gobierno

Tras el nacimiento de las trigemelas, el gobernador Ignacio Torres señaló: “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia. Las tres bebas y su mamá están bien de salud”.

Este es el segundo caso documentado de trigemelas idénticas en la provincia, En 2019, también en Chubut, pero en la ciudad de Comodoro Rivadavia, nacieron Uma, Briana y Luana, consideradas las primeras gemelas idénticas del país. Y el caso se transformó en un referente nacional para la medicina perinatal, pero solo una de las bebas logró sobrevivir.