Canal 7: ¡Este año, Tardes de ReMate regaló más de $123 millones en premios!

Tardes de ReMate, conducido por Ale Ortega, cerró su ciclo 2025 con un balance que refleja mucho más que números: habla de comunidad, de cercanía y de una manera de hacer televisión donde compartir es la esencia. Desde su nueva casa en Canal 7 Mendoza, el programa atravesó 34 semanas al aire, 170 días y 255 horas de compañía ininterrumpida para miles de mendocinos y mendocinas.
Tardes de ReMate cerró su ciclo en Canal 7
Según números facilitados por el equipo de producción (liderado por Pablo Ruggeri, y compuesto por Ayelén Bueno, Aldana Fuligna Sperdutti, Priscila Dalesio, Facundo Correa y Franco Saravia), a lo largo del año se compartieron 340 litros de mate, se cocinaron 170 recetas en vivo y se realizaron 115 lecturas de tarot, en un clima donde cada tarde fue una invitación –siempre- a quedarse un rato más.
El espíritu federal del programa se expresó en 34 “Móviles de ReMate” que recorrieron 17 de los 18 departamentos de Mendoza, acercando historias, sabores y realidades diversas a la pantalla. Además, unos 1360 monstruitos y monstruitas vivieron el programa en vivo desde la “Tribuna de ReMate” de los viernes, convirtiéndose en protagonistas de una experiencia televisiva única.
El compromiso social también fue un eje central del ciclo. Con Entretejidos de Amor, la comunidad de Tardes de ReMate tejió más de 200 mantas que abrigaron a personas en situación de calle, demostrando que la televisión puede ser un puente real entre la solidaridad y la acción concreta.
Canal 7, comunidad y el impacto social de Tardes de ReMate
Durante 2025, los premios fueron parte fundamental de la propuesta y se transformaron en celebraciones, encuentros y recuerdos imborrables. Se regaló una casa de Viviendas Roca, una moto de Motoki y dos cocinas ultra modernas de Grupo Grisenti, además de miles de premios que llegaron a hogares de toda la provincia. Hubo 180 cajas de alfajores, 1360 cajas de chocolate en rama y 180 cajas de vino, equivalentes a 1080 botellas con las que muchas familias brindaron y celebraron. Se compartieron 34 metros de milanesa y 204 kilos de asado que se convirtieron en mesas llenas y reuniones inolvidables. Entre almuerzos, desayunos y brunchs, se entregaron 659 regalos, junto a premios en efectivo, experiencias y productos que atravesaron todos los rubros.
El efectivo también tuvo un lugar destacado: más de 3 millones de pesos fueron entregados a través del juego MemoMate y Montemar Pay, y casi 2 millones de pesos se regalaron para compras en supermercados VEA desde el Facebook del programa (www.facebook.com/losmonstruitosdetardesderemate). A esto se sumaron premios de sahumerios, vouchers de indumentaria, tecnología, viajes y escapadas por Mendoza, jugos, lentes, dinero para comprar plantitas en viveros, artículos de bazar, miles de entradas al cine y hasta cortes de pelo, en una propuesta tan diversa como su audiencia.
Más de 123 millones de pesos entregados en premios durante 2025
Todo este recorrido se traduce en una cifra que impacta y emociona: en 2025, Tardes de ReMate regaló $123.189.960. Un número que resume un año de amor, cercanía y compromiso con la gente.
“Estamos felices y orgullosos de nuestra familia monstruosa”, contó Ale Ortega creador y conductor del programa. Y finalizó: “Para nosotros es un privilegio que nos elijan, que compartan su mate con nosotros todas las tardes, y que sientan que Tardes de ReMate es parte de su familia. Cerramos nuestro ciclo 2025 en Grupo América repletos de felicidad, y nos preparamos para marzo 2026 con más Tardes de ReMate en la pantalla de El Siete TV, para todos nuestros monstruitos y monstruitas”.