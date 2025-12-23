IMPSA privatizada: deuda bajo control, diálogo con Nación y Estados Unidos en la mira

turbina impsa Una turbina fabricada por IMPSA.

“La reestructuración de la deuda de IMPSA constituyó una señal clara de confianza y credibilidad en la nueva gestión, que permitió ordenar la estructura financiera de la compañía y sentar bases sólidas para su plan de crecimiento y expansión”, dijeron desde la firma que tiene mayoría de capital extranjero.

Los 7 proyectos en los que avanzó IMPSA en 2025

IMPSA, cuyo accionista controlante es Industrial Acquisitions Fund LLC, completó durante este año la rehabilitación integral de la Unidad Generadora 4 (UG4) de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

También, finalizó y transportó el reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel para YPF, lo que significó un megaoperativo de tránsito en Mendoza.

reactor impsa megaoperativo refinería luján 10 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Llevó adelante el desarrollo de una planta piloto para la producción de hidrógeno para Y-TEC; realizó la entrega oficial del Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa II; y modernizó la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, en San Juan.

Por otra parte, logró con éxito la auditoría externa para la recertificación del programa de aseguramiento de la calidad nuclear según los requisitos de ASME III -Nuclear. Y abrió oficinas en Buenos Aires, Miami y Houston.

IMPSA en Estados Unidos

Uno de los objetivos de IMPSA es regresar al mercado de las grúas portuarias en Estados Unidos. La empresa metalúrgica aguarda por la publicación de los pliegos para entrar en licitaciones y reactivar su negocio de fabricación e instalación de grúas en puertos como Miami Dale y Jacksonville.

Se esperaba la presentación de los pliegos para septiembre de este año, a partir de la decisión del gobierno de Donald Trump de reemplazar las grúas de origen chino; sin embargo, la publicación se demoró e IMPSA sigue a la espera.

grua portuaria impsa

Para poder cumplir con las normas estadounidenses e ingresar al mercado, la empresa fabricaría las grúas en Mendoza, importando algunos materiales de Estados Unidos.

En lo que respecta al área nuclear, según contaron desde la compañía, IMPSA desarrolla proyectos con NASA y con Dioxitek. Al mismo tiempo, que mantiene conversaciones avanzadas con el Departamento de Energía de los Estados Unidos “para integrarnos a la cadena de valor del sector nuclear”.

La deuda de Nación con IMPSA

Con mucho hermetismo se maneja dentro de IMPSA la deuda que el Estado nacional mantiene con la metalúrgica. Para julio de este año, la cifra por contratos impagos alcanzaba los 18 millones de dólares, lo que terminó complicando hasta el pago de aguinaldos de mediados de año.

Las tres reparticiones principales que habían frenado pagos de contratos vigentes eran la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Yacyretá (EBY) y el Ministerio de Defensa.

Terminando el 2025, desde IMPSA aseguraron que la relación con Nación se ha recompuesto y que los proyectos están “activos”, aunque no quisieron brindar detalles sobre números.