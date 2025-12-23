Milei reunió a su gabinete en Olivos con un asado y definió los ejes de gestión para 2026

La "foto" volvió a mostrar una postal de unidad del oficialismo y remitió a la cena realizada el 26 de diciembre de 2024, cuando el Gobierno repasó el primer año de gestión en un cónclave informal. En aquella ocasión, Adorni había difundido una foto grupal con el mensaje: “Gran momento, gran año, gran futuro”.

La convocatoria de este año se dio con un Gabinete renovado tras los cambios poselectorales, que incluyeron la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior, Alejandra Monteoliva a Seguridad y Carlos Presti a Defensa.

La cena coincidió con un momento clave de la agenda legislativa. Este lunes, la mesa política del oficialismo se reunió en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria de cara al tratamiento del Presupuesto 2026, que el Senado debatirá este viernes en una sesión extraordinaria. En ese marco, Milei ratificó que no vetará la ley si la Cámara alta la aprueba, aunque anticipó que realizará ajustes en las partidas para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit cero.

El encuentro en Olivos funcionó como un ámbito para repasar los principales hitos de los dos años de gestión y comenzar a trazar la hoja de ruta del gobierno para el próximo año.

Sobre el polémico libro que obsequió Javier Milei

Defendiendo lo indefendible, publicado originalmente en 1976, es una de las obras más conocidas del economista libertario Walter Block. El libro propone analizar la economía a partir de casos extremos y socialmente rechazados, con el objetivo de separar el juicio moral de la legalidad y del análisis económico.

El texto sostiene que, si una actividad es voluntaria y no implica agresión contra terceros, no debería ser prohibida por el Estado, aun cuando resulte moralmente incómoda. Para desarrollar esa tesis, Block examina figuras como prostitutas, traficantes de drogas, prestamistas acusados de usura y chantajistas, y aplica conceptos como oferta y demanda, incentivos, precios y costos ocultos.

La obra se apoya en el principio de no agresión, uno de los ejes del pensamiento libertario, y cuestiona regulaciones que, según el autor, responden más a imposiciones morales que a criterios de libertad individual o eficiencia económica.

La elección del libro por parte de Milei fue interpretada como un mensaje doctrinario hacia su gabinete, en línea con la defensa de la libertad económica, la reducción del rol del Estado y la primacía de la lógica de mercado.

