Javier Milei recibió a un coro evangélico mientras la Iglesia Católica espera que le den una audiencia

Luego de una hora de interpretación, los músicos tocaron como pieza final el popular Aleluya de Händel, el coro más famoso del oratorio El Mesías. Dieron el presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El encuentro, que incluyó una oración por “la producción, la paz y las autoridades nacionales”, se dio en plena tensión con la Iglesia Católica que reclama mayor fluidez en el vínculo. Desde el año 2024 elevaron formalmente un pedido de audiencia que no fue correspondido por el Ejecutivo y por tanto, los obispos deberán reiterar sus saludos a través de una carta.

En las últimas semanas, la Iglesia Evangélica fue tema de conversación por la irrupción del pastor evangélico Dante Gebel, quién confesó sus aspiraciones presidenciales para el 2027.

Javier Milei irá nuevamente al Foro de Davos

El presidente Javier Milei participará en enero del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en Davos, Suiza, confirmó la organización del reconocido evento.

El mandatario utilizó sus redes para anticipar que estará presente en la nueva edición del evento que nuclea a más de tres mil personalidades que se reunirán del 19 al 23 de enero de 2026 bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’.

“Fenómeno barrial”, escribió en sus redes y citó la publicación del Foro que confirma su viaje a la a comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos.

Se trata de un evento internacional que el libertario utiliza para amplificar sus discursos y extender su ideología a nivel global.

.@JMilei, President of Argentina (@casarosada), will join the @wef's Annual Meeting 2026 in Davos, Switzerland. #WEF26



Find out more here: https://t.co/RlGhknL7Ss



President Milei joined last year's Annual Meeting #WEF25. Watch his Special Address here: https://t.co/Ltna0Z6KRs pic.twitter.com/s2mg6O8ssc — World Economic Forum (@wef) December 22, 2025

En la edición pasada, Milei había lanzado desde Suiza duras críticas contra la ideología de género, en lo que despertó el rechazo de la comunidad LGBT que se volcó a las calles.

“En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, afirmó en aquella oportunidad.

Si bien el discurso que pronunciará en enero próximo esta aún por redactarse, en la Casa Rosada anticiparon ante la Agencia Noticias Argentinas que hará una defensa del liberalismo y profundizará sus cuestionamientos a la ideología woke.

Asimismo, se espera que haga público sus deseos de conformar una alianza de derecha con Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel), Donald Trump (Estados Unidos), y también con José Antonio Kast, reciente electo en Chile; José Jeri en Perú; Rodrigo Paz en Bolivia, y Santiago Peña en Paraguay.

El gobierno identificó el primer discurso de Milei en Davos como el momento en que empezó a gestarse el proceso que desembocó en el anuncio del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

“Ese fue el punto de partida porque fue un discurso tan disruptivo que posicionó a Milei como principal referente antiwoke en el mundo”, comentó por entonces una importante fuente de Casa Rosada.

Fuente: Noticias Argentinas