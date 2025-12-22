El relato de cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini en El Carrizal

ingreso club el bigua Ingreso al club El Biguá. Foto: El Biguá

Baja profundidad en el dique

Respecto al hecho que desencadenó el accidente, Miralles relató: "Desgraciadamente Juan Cruz no se percató, no se dieron cuenta los chicos de que había muy poca profundidad". Tras el impacto a 400 metros de la costa, el joven quedó inconsciente, lo que obligó a una evacuación inmediata por parte de los timoneles y amigos de Yacopini.

El rescate fue coordinado rápidamente con Bomberos y la Policía. "Apenas se golpeó Juan Cruz, se cargó en la embarcación propia que tenían ellos y salieron a la orilla", explicó el directivo. El traslado fue crucial para que el deportista recibiera atención médica tras el accidente en El Carrizal.

"Va asiduamente al club a disfrutar de los días de verano. Tengo entendido que él no timomenaba la embarcación", reveló Miralles.

club el bigua el carrizal Zona de pesca en El Carrizal. Foto: Club El Biguá

Juan Cruz se lanzó al agua, me lo contaron los timoneles de las balsas comerciales. Es normal que se tiren al agua. En las balsas había gente pescando. Intentaron subirlo como pudieron, casi desmayado

"Ahí nomás nos avisaron por radio así que hicimos desplazar a Bomberos y a División Naútica. También intervino nuestro personal. Los amigos lo llevaron rápidamente en una camioneta y al llegar a Reducción ya hicieron el traspaso a una ambulancia para llegar hasta el hospital Perrupato", añadió.

Guillermo explicó que "en El Carrizal cuando se llega al mínimo de caudal, la profundidad no es pareja, se crean como montañitas e islas. No hay forma de delimitar para poner un banderín rojo de peligro".