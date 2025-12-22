La provincia sigue de cerca la evolución del estado de salud de Juan Cruz Yacopini luego del grave accidente ocurrido el viernes pasado. El piloto se encontraba junto a un grupo de amigos en el dique El Carrizal cuando, al arrojarse al agua, sufrió un golpe severo en la cabeza debido a la falta de profundidad en la zona.
El relato de cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini en El Carrizal
Guillermo Antonio Miralles, tesorero del Club El Biguá, brindó detalles sobre el operativo de rescate tras el fuerte impacto del piloto mendocino.
Guillermo Antonio Miralles, del Club El Biguá, describió la inusual situación: "No es muy común. Es una situación muy extrema lo que sucedió. Es algo muy raro que pase". Miralles destacó que, por la época y la falta de deshielo, el nivel de El Carrizal se encuentra en mínimos históricos.
Miralles fue entrevistado en Radio Nihuil por Julián Imazio y José Luis Verderico en el programa Días Distintos.
Baja profundidad en el dique
Respecto al hecho que desencadenó el accidente, Miralles relató: "Desgraciadamente Juan Cruz no se percató, no se dieron cuenta los chicos de que había muy poca profundidad". Tras el impacto a 400 metros de la costa, el joven quedó inconsciente, lo que obligó a una evacuación inmediata por parte de los timoneles y amigos de Yacopini.
El rescate fue coordinado rápidamente con Bomberos y la Policía. "Apenas se golpeó Juan Cruz, se cargó en la embarcación propia que tenían ellos y salieron a la orilla", explicó el directivo. El traslado fue crucial para que el deportista recibiera atención médica tras el accidente en El Carrizal.
"Va asiduamente al club a disfrutar de los días de verano. Tengo entendido que él no timomenaba la embarcación", reveló Miralles.
"Ahí nomás nos avisaron por radio así que hicimos desplazar a Bomberos y a División Naútica. También intervino nuestro personal. Los amigos lo llevaron rápidamente en una camioneta y al llegar a Reducción ya hicieron el traspaso a una ambulancia para llegar hasta el hospital Perrupato", añadió.
Guillermo explicó que "en El Carrizal cuando se llega al mínimo de caudal, la profundidad no es pareja, se crean como montañitas e islas. No hay forma de delimitar para poner un banderín rojo de peligro".