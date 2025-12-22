Juan Cruz Yacopini sigue en estado crítico y aseguran que las próximas horas serán clave

Los médicos están atentos a cómo evoluciona su cuadro especialmente hasta este martes, en busca de pasar las primeras horas claves tras el accidente.

El accidente de Juan Cruz Yacopini en El Carrizal

El piloto mendocino sufrió durante la tarde del último viernes un fuerte golpe en la cabeza tras tirarse a un espejo de agua de poca profundidad, en El Carrizal, y permanece internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo. Anteriormente había sido atendido en el Hospital Perrupato, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio del que pudieron salvarlo.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el gran objetivo que tenía por delante el piloto de 26 años era el Dakar, cita que comienza el 3 de enero y en la cual iba a competir para el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, su equipo emitió un comunicado, centrándose únicamente en la salud del piloto (por supuesto lo más importante) y confirmando su baja de la competencia.

"En este momento, nuestros pensamientos están con Juan Cruz, su familia y sus allegados. En nombre de todos en TOYOTA GAZOO Racing Sudáfrica, les deseamos fuerza y coraje durante este período difícil", expresó el equipo antes de cerrar indicando que "TGRSA continuará monitoreando la situación y proporcionará más información si se dispone de información apropiada y confirmada".