Juan Cruz Yacopini: dos noticias alentadoras y el punto sensible de su estado de salud

El panorama sigue siendo sumamente delicado pero hay novedades positivas en dos aspectos respecto de su estado: Juan Cruz Yacopini se encuentra lúcido y responde al bajar la sedación, mientras que al retirarse la asistencia respiratoria logra respirar de manera natural, un avance significativo dentro del delicado cuadro que atraviesa.

yacopini 2 Juan Cruz Yacopini fue galardonado por su título del mundo en Rally de bajas.

Lo que sigue siendo crucial en su situación tiene que ver con la evolución del compromiso medular, aspecto central que los especialistas siguen de cerca y que será determinante para definir los próximos pasos del tratamiento. Ese fuerte politraumatismo grave con shock medular es lo más delicado del cuadro porque continúa inflamado.