Juan Cruz Yacopini: dos noticias alentadoras y el punto sensible de su estado de salud
Luego de su accidente, Juan Cruz Yacopini tiene un par de puntos favorables en las novedades médicas. Cuáles son y qué preocupa de su situación.
Por UNO
Juan Cruz Yacopini tiene en vilo a Mendoza luego de sufrir un fuerte accidente el viernes en el dique El Carrizal. El piloto provincial tuvo un fuerte golpe en su cabeza tras tirarse a un espejo de agua de poca profundidad y está internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo tras ser traslado desde el Hospital Perrupato.
El panorama sigue siendo sumamente delicado pero hay novedades positivas en dos aspectos respecto de su estado: Juan Cruz Yacopini se encuentra lúcido y responde al bajar la sedación, mientras que al retirarse la asistencia respiratoria logra respirar de manera natural, un avance significativo dentro del delicado cuadro que atraviesa.
Lo que sigue siendo crucial en su situación tiene que ver con la evolución del compromiso medular, aspecto central que los especialistas siguen de cerca y que será determinante para definir los próximos pasos del tratamiento. Ese fuerte politraumatismo grave con shock medular es lo más delicado del cuadro porque continúa inflamado.
La decisión del equipo de Juan Cruz Yacopini para el Dakar
El gran objetivo que tenía por delante el piloto de 26 años era el Dakar, cita que comenzaba el 3 de enero y en la cual iba a competir para el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa.
Su equipo emitió un comunicado, centrándose únicamente en la salud del piloto y confirmando su baja de la competencia: "En este momento,nuestros pensamientos están con Juan Cruz, su familia y sus allegados. En nombre de todos en TOYOTA GAZOO Racing Sudáfrica, les deseamos fuerza y coraje durante este período difícil", expresó el equipo antes de cerrar indicando que "TGRSA continuará monitoreando la situación y proporcionará más información si se dispone de información apropiada y confirmada".