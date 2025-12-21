Ya es oficial: River confirmó el pase de Aníbal Moreno y reveló detalles de la transferencia

"Aníbal Moreno es nuevo jugador de River Plate", indicó el posteo antecediendo un escueto comunicado que señaló: "Este domingo 21 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club hasta diciembre de 2029, luego de que River comprara la totalidad del pase".

moreno 4

"La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial de la Institución", agregó la publicación en la que también apareció Mariano Barnao (Gerente de Fútbol).