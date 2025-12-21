Ya es oficial: River confirmó el pase de Aníbal Moreno y reveló detalles de la transferencia

A través de sus redes sociales River oficializó este domingo el pase de Aníbal Moreno quien se convierte en el segundo refuerzo tras el arribo de Fausto Vera.
"Aníbal Moreno es nuevo jugador de River Plate", indicó el posteo antecediendo un escueto comunicado que señaló: "Este domingo 21 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club hasta diciembre de 2029, luego de que River comprara la totalidad del pase".
"La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial de la Institución", agregó la publicación en la que también apareció Mariano Barnao (Gerente de Fútbol).
El catamarqueño de 26 años llega proveniente del Palmeiras donde jugó 117 partidos en dos años y River desembolsará 7 millones de dólares.
Jugó en la Selección argentina Sub 20 en el Mundial 2019 y estuvo convocado este año a la mayor por Scaloni.
* Ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.