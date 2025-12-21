Calmo, silencioso e inteligente: la raza de perro que es ideal para vivir en un edificio

Para poder estar sin problemas, debes buscarte un perro que sea pequeño, que necesite de poca estimulación y, sobre todas las cosas, que esté tranquilo la mayor parte del día.

raza, perro

La raza de perro que es ideal para vivir en un edificio

Para vivir en un edificio, un perro necesita atributos como un temperamento tranquilo y bajo nivel de ladridos para la convivencia, buena adaptabilidad a espacios reducidos, alta capacidad para socializar con vecinos, y una rutina constante de ejercicio. En este sentido, algunas de las razas destacadas son las siguientes: