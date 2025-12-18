Qué significa que tu perro no te devuelva su juguete favorito y por qué es algo positivo

El perro es por excelencia una de las mascotas más populares del mundo, y una de las cosas que les ha dado ese lugar son algunos comportamientos que logran comprar a sus dueños y a otras personas. Uno de ellos, por ejemplo, se da cuando este tiene su juguete y no quiere devolverlo.
Muchos son los dueños que no entienden qué significa este comportamiento, y lo cierto es que tiene connotaciones meramente positivas, que subrayan el vínculo entre dueño y mascota.
Qué significa que tu perro no te devuelva su juguete preferido
Que tu perro no te devuelva su juguete preferido puede significar que quiere que lo persigas, intentando llamar tu atención, algo que demuestra que te tiene cariño y confianza.
A muchos perros les encanta la parte de la persecución y no quieren que el juego termine; no entienden "soltar" en ese contexto. Al compartir algo tan valioso como el juego, significa que te considera parte de su manada.
Puede ser una forma de decir "mírame", "juega conmigo" o simplemente "pasa tiempo conmigo". Es decir, lo que quiere hacer tu mascota es presumirte.
Como puedes ver, este comportamiento en tu perro no es algo necesariamente malo, siempre que no haya gruñidos ni tensión en sus formas. Puedes usar esto a tu favor, y reforzarlo con un entrenamiento positivo.
Cuáles son los juguetes ideales para tu perro
- Pelotas y discos (Frisbees): ideales para buscar y traer, fortalecen el vínculo y mejoran la salud cardiovascular.
- Cuerdas: perfectas para el juego de "tira y afloja", queman energía y satisfacen el instinto de jalar.
- Juguetes de rompecabezas: esconden premios y obligan al perro a pensar para obtenerlos, manteniéndolo alerta y entretenido.
- Mordedores de caucho/goma: ayudan a fortalecer mandíbulas, aliviar la dentición en cachorros y limpiar dientes.
- Snacks dentales y masticables (naturales deshidratados): satisfacen el instinto de masticar y contribuyen a la higiene bucal, controlando sarro y placa.
- Peluches: aportan seguridad y reducen la ansiedad por separación; busca versiones con sonidos (chirriadores) para más diversión.