Qué significa que tu perro no te devuelva su juguete favorito y por qué es algo positivo

A muchos perros les encanta la parte de la persecución y no quieren que el juego termine; no entienden "soltar" en ese contexto. Al compartir algo tan valioso como el juego, significa que te considera parte de su manada.

Puede ser una forma de decir "mírame", "juega conmigo" o simplemente "pasa tiempo conmigo". Es decir, lo que quiere hacer tu mascota es presumirte.

perro, juguete El hecho de que tu perro no comparta su juguete no es algo para nada malo.

Como puedes ver, este comportamiento en tu perro no es algo necesariamente malo, siempre que no haya gruñidos ni tensión en sus formas. Puedes usar esto a tu favor, y reforzarlo con un entrenamiento positivo.

Cuáles son los juguetes ideales para tu perro