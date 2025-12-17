Un hombre le disparó al perro de su vecino luego que este atacara a su hijo en Guaymallén

Un hombre le disparó dos veces al perro de un vecino luego de que mordiera en el brazo a su hijo de 6 años, en Guaymallén. El nene fue asistido en el hospital Notti, mientras que el animal quedó vivo. La Policía secuestró el arma utilizada en el hecho.
El nene de 6 años fue atendido en el hospital Notti tras la mordedura del perro. El padre del pequeño fue quien le disparó al perro dos veces, pero no lo mató
El episodio tuvo lugar en calle Pedro Goyena al 3500, de Guaymallén, donde un grupo de niños jugaba en la vereda en la tarde del martes.
Según indicaron testigos, repentinamente el perro de un vecino se escapó de su casa y fue directo a los chicos.
La reacción de las víctimas fue correr para diferentes lugares, pero el perro alcanzó a un niño de 6 años al que le mordió el brazo. Todos los que estaban allí auxiliaron al pequeño para sacarle el animal de encima y evitar que lo volviera a atacar.
Un perro baleado tras morder a un niño
Cuando el padre de la víctima se enteró lo que había pasado, sacó un arma de fuego y le disparó dos veces al animal que había lastimado a su hijo en su brazo izquierdo.
Luego, llevó al chico al hospital Notti, donde lo asistieron y constataron que estaba fuera de peligro.
Mientras, la Policía trabajó en el lugar del hecho y secuestró el arma de fuego que el padre de la víctima usó para herir al perro.