Un hombre le disparó al perro de su vecino luego que este atacara a su hijo en Guaymallén

Móviles policiales, jpeg La Policía secuestró el arma de fuego que usó un hombre para dispararle al perro que atacó y mordió a su hijo de 6 años. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La reacción de las víctimas fue correr para diferentes lugares, pero el perro alcanzó a un niño de 6 años al que le mordió el brazo. Todos los que estaban allí auxiliaron al pequeño para sacarle el animal de encima y evitar que lo volviera a atacar.

Un perro baleado tras morder a un niño

Cuando el padre de la víctima se enteró lo que había pasado, sacó un arma de fuego y le disparó dos veces al animal que había lastimado a su hijo en su brazo izquierdo.

Luego, llevó al chico al hospital Notti, donde lo asistieron y constataron que estaba fuera de peligro.

Mientras, la Policía trabajó en el lugar del hecho y secuestró el arma de fuego que el padre de la víctima usó para herir al perro.