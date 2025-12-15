Qué significa que tu perro vomite espuma blanca y cuándo consultar con un veterinario

El estómago vacío o el reflujo gástrico suele ser la causa más frecuente de este tipo de vómito. Si el perro pasa mucho tiempo sin comer (especialmente de noche), el ácido estomacal irrita el revestimiento y provoca vómitos biliosos o de espuma blanca.

Comer algo inapropiado, hierba u otros irritantes puede causar malestar estomacal en tu perro y, por ende, vómitos como los de este tipo.

Beber mucha agua o realizar ejercicio intenso inmediatamente después de comer o beber puede provocar que el perro expulse espuma debido al exceso de aire y líquido en el estómago.

Por otro lado, este tipo de vómito puede verse luego de la ingesta de algunos medicamentos, o bajo algunas condiciones como la tos de las perreras, que puede causar este vómito blanco y espumoso.

Cuándo acudir a un veterinario

Como puedes ver, hay que decir que es raro que este tipo de vómito signifique algo de vida o muerte para tu perro. Deberás consultar a un médico si algunos de estos puntos se cumple, siempre entendiendo que no debes automedicar a tu mascota bajo ningún concepto: