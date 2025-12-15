Qué significa que tu perro vomite espuma blanca y cuándo consultar con un veterinario

A todos los dueños les ha pasado el hecho de ver que su perro comienza con arcadas para querer vomitar y, cuando finalmente lo logra, lo hace con una sustancia espumosa y blanca. Esto, lejos de ser entendido por muchas personas, puede deberse a varios motivos.
La pregunta de qué significa este vómito ha resonado mucho en la cabeza de los dueños de un perro, como también la de si, ante esta situación, es necesario consultar con un veterinario.
Qué significa que tu perro vomite espuma blanca
El vómito de espuma blanca en perros suele ser una mezcla de saliva y jugos gástricos batidos con aire. Generalmente, ocurre cuando el estómago está vacío o irritado, y aunque a veces puede deberse a causas menores o problemas de salud más serios.
El estómago vacío o el reflujo gástrico suele ser la causa más frecuente de este tipo de vómito. Si el perro pasa mucho tiempo sin comer (especialmente de noche), el ácido estomacal irrita el revestimiento y provoca vómitos biliosos o de espuma blanca.
Comer algo inapropiado, hierba u otros irritantes puede causar malestar estomacal en tu perro y, por ende, vómitos como los de este tipo.
Beber mucha agua o realizar ejercicio intenso inmediatamente después de comer o beber puede provocar que el perro expulse espuma debido al exceso de aire y líquido en el estómago.
Por otro lado, este tipo de vómito puede verse luego de la ingesta de algunos medicamentos, o bajo algunas condiciones como la tos de las perreras, que puede causar este vómito blanco y espumoso.
Cuándo acudir a un veterinario
Como puedes ver, hay que decir que es raro que este tipo de vómito signifique algo de vida o muerte para tu perro. Deberás consultar a un médico si algunos de estos puntos se cumple, siempre entendiendo que no debes automedicar a tu mascota bajo ningún concepto:
- El vómito es persistente o frecuente (dura más de uno o dos días).
- Va acompañado de otros síntomas como letargo, dolor abdominal, diarrea, debilidad, fiebre, falta de apetito o deshidratación.
- Ocurre después de una sospecha de ingestión de tóxicos.
- El perro es un cachorro, mayor o tiene una patología previa.