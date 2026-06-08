El Banco Nación destinó $100.000 millones a créditos para pymes mendocinas con tasa subsidiada

pymes-mendoza.jpg Las pymes mendocinas podrán tomar créditos de hasta $300 millones y los devolverán con una tasa subsidiada del 18%. Foto: Archivo

Según precisaron el mismo Alfredo Cornejo y el titular del Banco, Darío Wasserman, esos $100.000 millones -que es el 20% de los $500.000 millones que repartió la entidad en todo el país- apuntan concretamente al desarrollo económico local.

"No hay ninguna chance de crecer, de ampliar nuestras empresas o de crear nuevas empresas sin que el sistema financiero funcione fluidamente”, marcó Cornejo en el anuncio que atrajo a varias cámaras de pequeñas y medianas empresas, e insistió con una frase que viene repitiendo: "Los bancos tienen que volver a trabajar de bancos”.

Para sostener su reclamo, asumió que en este contexto económico "hay que prestarle a las pymes, esa es nuestra prioridad y eso es lo que queremos apoyar".

En este caso, el apoyo del Gobierno provincial se traduce en un subsidio de 5% en la tasa de interés. “La tasa es de 23%, pero le vamos a agregar 5 puntos más de subsidio con fondos de la Provincia, con lo cual la tasa queda al 18%. No hay ninguna tasa de ese tipo en el mercado financiero en Mendoza”, reafirmó Cornejo.

Cuál es el tope de créditos que podrá pedir cada pyme

En el anuncio de esta nueva línea de créditos del Banco Nación se aclaró que cada pyme podrá tomar préstamos de hasta $300 millones por empresa, con esa tasa de interés de 18%.

Por su lado, el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, contó que la expectativa es alcanzar a 15.000 empresas mediante las distintas herramientas disponibles. Explicó además que el acceso a estos créditos puede gestionarse tanto a través del Banco Nación como del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, que acompaña la iniciativa con el subsidio de 5 puntos sobre la tasa de interés.

La tasa original de la línea era de 25% nominal anual. Por la condición de Mendoza como agente financiero del Banco Nación, la entidad la redujo a 23%, mientras que el Gobierno provincial, a través del ministerio de Producción, subsidiará cinco puntos porcentuales adicionales, permitiendo que las empresas accedan a una tasa final de 18%.