Ni grandes, ni agresivos: la raza de perro perfecta para convivir con niños en casa

La raza de perro ideal para convivir con niños en casa

El Beagle destaca por ser una raza sumamente equilibrada: no poseen instintos de protección agresivos, lo que los hace extremadamente sociables tanto con visitas como con otros animales. La advertencia es que, a veces, puede ser un poco desobediente y ansioso.

A diferencia de las razas miniatura, que son frágiles y pueden reaccionar mal ante un pisotón accidental, el Beagle es un perro robusto y rústico. Aguanta el ritmo del juego pesado de los niños sin perder la paciencia.

Perro cachorro Beagle lamiendo a una niña.jpg El Beagle aguanta el juego de los niños con paciencia y energía.

Aunque es la raza perfecta para convivir con niños, el Beagle tiene dos características de sabueso que debes conocer. En primer lugar, se mueven por el olfato; si hay comida al alcance de la mano de un niño, el perro intentará conseguirla.

En segundo lugar, lo dicho: necesitan descargar su energía diaria con paseos de calidad. Un Beagle aburrido puede canalizar su ansiedad mordiendo algún juguete o algo de tu casa.

Consejos a la hora de tener un perro en casa

Para tener un perro en casa, es crucial proveerle una alimentación balanceada, garantizar su higiene y salud con cuidados veterinarios y vacunas, y dedicarle tiempo para el ejercicio, la educación y la compañía.

Por otro lado, es sumamente importante proporcionarle un espacio propio, seguro y cómodo, y tener paciencia durante su adaptación.

En el caso de esta raza de perro, las salidas son fundamentales. Los perros necesitan ejercicio físico y estimulación mental para mantenerse sanos y felices. Si cumples con este objetivo, lo más probable es que lo encuentres durmiendo el resto del día.