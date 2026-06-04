Ni grandes, ni agresivos: la raza de perro perfecta para convivir con niños en casa

Cuando una familia toma la decisión de sumar un nuevo perro al hogar, la búsqueda suele centrarse en dos gigantes amigables: el Golden Retriever y el Labrador. Sin embargo, no todas las casas tienen el espacio físico necesario para tener a estas mascotas.
Es aquí donde surge la gran alternativa. Existe una raza que reúne todas las virtudes de los grandes guardianes del hogar, pero en un formato compacto, ideal para departamentos o viviendas medianas: estamos hablando del Beagle.
La raza de perro ideal para convivir con niños en casa
El Beagle destaca por ser una raza sumamente equilibrada: no poseen instintos de protección agresivos, lo que los hace extremadamente sociables tanto con visitas como con otros animales. La advertencia es que, a veces, puede ser un poco desobediente y ansioso.
A diferencia de las razas miniatura, que son frágiles y pueden reaccionar mal ante un pisotón accidental, el Beagle es un perro robusto y rústico. Aguanta el ritmo del juego pesado de los niños sin perder la paciencia.
Aunque es la raza perfecta para convivir con niños, el Beagle tiene dos características de sabueso que debes conocer. En primer lugar, se mueven por el olfato; si hay comida al alcance de la mano de un niño, el perro intentará conseguirla.
En segundo lugar, lo dicho: necesitan descargar su energía diaria con paseos de calidad. Un Beagle aburrido puede canalizar su ansiedad mordiendo algún juguete o algo de tu casa.
Consejos a la hora de tener un perro en casa
Para tener un perro en casa, es crucial proveerle una alimentación balanceada, garantizar su higiene y salud con cuidados veterinarios y vacunas, y dedicarle tiempo para el ejercicio, la educación y la compañía.
Por otro lado, es sumamente importante proporcionarle un espacio propio, seguro y cómodo, y tener paciencia durante su adaptación.
En el caso de esta raza de perro, las salidas son fundamentales. Los perros necesitan ejercicio físico y estimulación mental para mantenerse sanos y felices. Si cumples con este objetivo, lo más probable es que lo encuentres durmiendo el resto del día.