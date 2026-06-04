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Ni Golden ni Labrador

Ni grandes, ni agresivos: la raza de perro perfecta para convivir con niños en casa

Esta raza de perro, pese a que es ideal para los niños, tiene una serie de advertencias por parte de los especialistas. Las ventajas de sumarla en casa

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El perro que se describe es robusto y rústico. 

El perro que se describe es robusto y rústico. 

Cuando una familia toma la decisión de sumar un nuevo perro al hogar, la búsqueda suele centrarse en dos gigantes amigables: el Golden Retriever y el Labrador. Sin embargo, no todas las casas tienen el espacio físico necesario para tener a estas mascotas.

Es aquí donde surge la gran alternativa. Existe una raza que reúne todas las virtudes de los grandes guardianes del hogar, pero en un formato compacto, ideal para departamentos o viviendas medianas: estamos hablando del Beagle.

perros labrador y golden
El Golden y el Labrador son razas con caracter&iacute;sticas similares.

El Golden y el Labrador son razas con características similares.

La raza de perro ideal para convivir con niños en casa

El Beagle destaca por ser una raza sumamente equilibrada: no poseen instintos de protección agresivos, lo que los hace extremadamente sociables tanto con visitas como con otros animales. La advertencia es que, a veces, puede ser un poco desobediente y ansioso.

A diferencia de las razas miniatura, que son frágiles y pueden reaccionar mal ante un pisotón accidental, el Beagle es un perro robusto y rústico. Aguanta el ritmo del juego pesado de los niños sin perder la paciencia.

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El Beagle aguanta el juego de los ni&ntilde;os con paciencia y energ&iacute;a.

El Beagle aguanta el juego de los niños con paciencia y energía.

Aunque es la raza perfecta para convivir con niños, el Beagle tiene dos características de sabueso que debes conocer. En primer lugar, se mueven por el olfato; si hay comida al alcance de la mano de un niño, el perro intentará conseguirla.

En segundo lugar, lo dicho: necesitan descargar su energía diaria con paseos de calidad. Un Beagle aburrido puede canalizar su ansiedad mordiendo algún juguete o algo de tu casa.

Consejos a la hora de tener un perro en casa

Para tener un perro en casa, es crucial proveerle una alimentación balanceada, garantizar su higiene y salud con cuidados veterinarios y vacunas, y dedicarle tiempo para el ejercicio, la educación y la compañía.

Por otro lado, es sumamente importante proporcionarle un espacio propio, seguro y cómodo, y tener paciencia durante su adaptación.

En el caso de esta raza de perro, las salidas son fundamentales. Los perros necesitan ejercicio físico y estimulación mental para mantenerse sanos y felices. Si cumples con este objetivo, lo más probable es que lo encuentres durmiendo el resto del día.

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