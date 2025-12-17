El estafador cosplayer: se disfrazó de su madre muerta para cobrar 150.000 euros de pensión

estafa italia 2 Así llegó el estafador a realizar un trámite simulando ser su madre.

El modus operandi del estafador

El esquema funcionaba de manera sencilla pero audaz. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, se disfrazaba meticulosamente para simular ser su madre en trámites oficiales. Usaba una peluca corta marrón para imitar su peinado, maquillaje pesado, lápiz labial, esmalte de uñas, joyas y ropa femenina como una blusa, una falda larga y un traje.

El hijo intentaba modular su voz para sonar femenina, aunque ocasionalmente se filtraban notas masculinas que podrían haber levantado sospechas. De esta forma, lograba presentarse en oficinas gubernamentales para cobrar la pensión sin que nadie cuestionara su identidad durante un tiempo considerable.

Sin embargo, la estafa se desmoronó el 16 de noviembre pasado cuando acudió a una oficina de registro civil para renovar el documento de su "madre". Un empleado atento notó anomalías evidentes y alertó a sus superiores. Las cámaras de vigilancia captaron al disfrazado llegando en auto, a pesar de que la madre no tenía licencia de conducir, lo que añadió más dudas.

Al ser confrontado en la oficina, el hombre confesó rápidamente su identidad y admitió que la mujer era su madre. La policía de Italia procedió a registrar la vivienda con su consentimiento, descubriendo el cuerpo momificado en una habitación

El individuo enfrenta múltiples cargos: estafa contra el estado, ocultación de cadáver, suplantación de identidad y falsedades en actos públicos.