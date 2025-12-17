Un "regalo" envenenado: la estafa de Navidad que vacía tu cuenta bancaria en segundos

La Navidad es una fiesta que, lamentablemente y todo gracias al avance de la tecnología, se presenta como una oportunidad para que los ciberdelincuentes cometan distintos tipos de estafas. Por eso, muchos usuarios deben estar alerta a una con la que pueden vaciar tu cuenta bancaria en segundos.
Además de la extorsión y la filtración de datos, una estafa muy común es la que tiene como protagonista a las tarjetas de regalo fraudulentas dentro de grandes empresas.
La estafa de Navidad que vacía tu cuenta bancaria en segundos
La estafa se disfraza de una promoción imperdible o una tarjeta de regalo exclusiva de grandes cadenas de supermercados, tiendas de retail o plataformas reconocidas en la Argentina, como Mercado Libre, por nombrar algún ejemplo.
En concreto, el usuario recibe un correo electrónico, SMS, o WhatsApp con un enlace que permite acceder, supuestamente, a un 50% de descuento a celulares u otros electrodomésticos.
Cuando la persona hace clic en el enlace, es redirigida a una página web que parece oficial, pero no lo es, sino que se trata de una réplica exacta.
La estafa se da cuando la supuesta empresa te solicita datos sensibles, como tu nombre de usuario, tu contraseña y los datos de tu tarjeta de crédito. Nuevamente siendo un supuesto, esto sería para pagar el envío de tu compra o acceder a la famosa tarjeta de regalo.
Nunca debes hacer clic en un enlace que te llegue por WhatsApp para acceder a una oferta o a tarjetas de regalo, ya que se trata de una estafa. Si una oferta es real, la encontrarás escrita en el sitio web de la tienda.
La estafa de los sorteos navideños
Además de la estafa de las tarjetas de regalo, también se encuentra el fraude de los falsos sorteos navideños. Las cuentas falsas en Instagram y Facebook se multiplican en diciembre, prometiendo premios deslumbrantes para esta Navidad.
En este caso, una cuenta con un logo similar al de una marca conocida (ej. Aerolíneas Argentinas, Coto, o un famoso influencer) anuncia un “Mega Sorteo de Fin de Año”. Te piden compartir, etiquetar a amigos y, como paso final, “validar” la participación a través de un link, del que tampoco debes ingresar.