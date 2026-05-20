Cómo participar gratis de la travesía entre cerros, fósiles y cascadas en un exótico paisaje de Mendoza

La Reserva Natural Divisadero Largo volverá a convertirse en escenario de una de las propuestas de turismo activo más tradicionales de Mendoza. Se trata del clásico Tour Divisadero, una experiencia pensada para quienes buscan combinar aventura, aire libre y contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de la Ciudad. Será el domingo 24 de mayo, desde las 10.
La actividad se desarrollará en plena reserva ubicada sobre la Ruta Provincial 99, a pocos minutos del centro mendocino, y propone un recorrido guiado entre formaciones geológicas, paisajes de montaña y vestigios vinculados a la antigua actividad minera de la zona.
El circuito incluye una caminata de dificultad moderada y una duración aproximada de dos horas y media. Durante el trayecto, los participantes atravesarán algunos de los sectores más coloridos y llamativos del área protegida, además de conocer reliquias naturales con una antigüedad estimada de 200 millones de años.
El punto final del recorrido será la cascada del arroyo Divisadero, uno de los rincones más visitados de la reserva. Allí está prevista una pausa para descansar y disfrutar del entorno natural que caracteriza a este sector del piedemonte mendocino.
Desde la organización señalaron que la experiencia fue diseñada para realizarse en familia y adaptarse a distintas edades, por lo que no se requiere experiencia previa en trekking. Sin embargo, recomendaron asistir con ropa adecuada para caminatas al aire libre y respetar una serie de cuidados básicos para preservar el ambiente natural.
Reserva Natural en Mendoza: travesía familiar a 15 minutos de Ciudad
Entre las sugerencias figuran llevar al menos un litro de agua, utilizar calzado cómodo con buena suela, pantalones largos debido a la flora espinosa de la zona y portar una bolsa para regresar con los residuos generados durante la actividad.
Además, se aconseja llegar con 15 minutos de anticipación al punto de encuentro, ubicado en la propia Reserva Natural Divisadero Largo, RP 99. El predio contará con estacionamiento interno para quienes participen del recorrido.
La organización aclaró que la actividad podrá suspenderse en caso de contingencias climáticas.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o vía WhatsApp al +5492615949985.