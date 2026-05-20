Cómo participar gratis de la travesía entre cerros, fósiles y cascadas en un exótico paisaje de Mendoza

reserva natural divisadero Una postal de la última caminata en la Reserva Natural Divisadero. Foto: Ciudad de Mendoza

El punto final del recorrido será la cascada del arroyo Divisadero, uno de los rincones más visitados de la reserva. Allí está prevista una pausa para descansar y disfrutar del entorno natural que caracteriza a este sector del piedemonte mendocino.

Desde la organización señalaron que la experiencia fue diseñada para realizarse en familia y adaptarse a distintas edades, por lo que no se requiere experiencia previa en trekking. Sin embargo, recomendaron asistir con ropa adecuada para caminatas al aire libre y respetar una serie de cuidados básicos para preservar el ambiente natural.

flora La flora mendocina luce en la Reserva Natural Divisadero. Foto: Emanuel Cruces

Reserva Natural en Mendoza: travesía familiar a 15 minutos de Ciudad

Entre las sugerencias figuran llevar al menos un litro de agua, utilizar calzado cómodo con buena suela, pantalones largos debido a la flora espinosa de la zona y portar una bolsa para regresar con los residuos generados durante la actividad.

zorro Un zorrito en plena montaña. Es común verlos en los alrededores de la Reserva Natural. Foto: Emanuel Cruces

Además, se aconseja llegar con 15 minutos de anticipación al punto de encuentro, ubicado en la propia Reserva Natural Divisadero Largo, RP 99. El predio contará con estacionamiento interno para quienes participen del recorrido.

La organización aclaró que la actividad podrá suspenderse en caso de contingencias climáticas.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o vía WhatsApp al +5492615949985.