Pronóstico del tiempo en Mendoza: qué días estarán más lindos esta semana

Pronóstico del tiempo: cuáles serán los días más lindos de la semana

Para aquellos que sufren los embates del frío y esperan ansiosos un pequeño respiro para transitar la rutina diaria, el pronóstico del tiempo trae algunas novedades bastante alentadoras.

De acuerdo con los datos actualizados proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire polar cederá ligeramente su intensidad durante momentos específicos de los próximos días, permitiendo que el sol de la tarde temple un poco más el ambiente.

En este contexto de marcada variabilidad térmica, las jornadas que se llevarán el protagonismo por registrar las temperaturas más elevadas de la semana serán el martes, el miércoles y el sábado.

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Durante estos tres días puntuales, el termómetro experimentará un esperado repunte y logrará trepar hasta alcanzar una máxima de 16 grados. Esta marca, si bien sigue siendo netamente acorde al otoño, ofrecerá tardes mucho más amables y agradables en comparación con el frío polar del lunes y las heladas matinales que inauguraron la semana.

Los especialistas sugieren que estos repuntes térmicos hacia los 16 grados durante el martes, el miércoles y el sábado serán ideales para organizar actividades al aire libre durante las horas de la siesta, realizar trámites con mayor comodidad o simplemente para ventilar los hogares, aprovechando la insolación.

Pronóstico del tiempo: acostumbrarse a las bajas temperaturas

No obstante, advierten que la amplitud térmica seguirá siendo la gran protagonista de nuestros días. Esto significa que, aunque las tardes se presenten más cálidas y apacibles, las mañanas y las noches continuarán siendo rigurosamente frías.

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Por este motivo, la histórica recomendación de "vestirse en capas" o "estilo cebolla" sigue más vigente que nunca para evitar los cambios bruscos de temperatura y prevenir enfermedades respiratorias típicas de la época.

Para el resto de los días de la semana, las máximas se mantendrán por debajo de esa barrera de los 16 grados, consolidando un panorama de frío sostenido.