El pronóstico del tiempo anticipa un lunes muy frío con bajas temperaturas y posibles heladas que se extenderán hasta el miércoles. Se mantienen las buenas condiciones, con cielo despejado y con circulación del viento del norte lo que ayudará a aumentar la temperatura máxima.
Pronóstico del tiempo: la semana empieza con temperaturas muy bajas y heladas
Las bajas temperaturas estarán presentes durante toda semana y con posibles heladas, según el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo señaló a radio Nihuil que la semana estará marcada por la estabilidad y poca nubosidad. Junto con las bajas temperaturas, favorece las heladas que afectarán varios sectores por lo menos hasta el miércoles.
Para este lunes se espera una mínima que rondará los 0 grados en el Gran Mendoza, aunque en sectores del Este y el Sur se registraron temperaturas por menores a los 5 grados bajo cero.
Pronóstico del tiempo para esta semana
Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que para lo que resta de mayo se van a registrar temperaturas que van a estar por debajo del promedio de esta época, por lo que se vienen días más fríos que lo esperable.
Además, el pronóstico del tiempo advirtió sobre bancos de neblina que afectaron varias zonas de la provincia durante las primeras horas de la mañana de este lunes.