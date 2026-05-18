Pronóstico del tiempo: la semana empieza con temperaturas muy bajas y heladas

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo señaló a radio Nihuil que la semana estará marcada por la estabilidad y poca nubosidad. Junto con las bajas temperaturas, favorece las heladas que afectarán varios sectores por lo menos hasta el miércoles.

Para este lunes se espera una mínima que rondará los 0 grados en el Gran Mendoza, aunque en sectores del Este y el Sur se registraron temperaturas por menores a los 5 grados bajo cero.