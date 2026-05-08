Termas, volcanes y paisajes únicos: los 3 pueblos de Mendoza que van por el premio más importante del mundo

las loicas Las Loicas, pueblo candidato al gran premio de la ONU. Foto: Gobierno de Mendoza

La convocatoria para 2026 alcanzó cifras récord en el país: participaron 55 pueblos de 20 provincias, el número más alto desde que Argentina se incorporó al programa en 2021. El reconocimiento pone el foco en destinos rurales que se destacan por proteger sus tradiciones, fortalecer el vínculo con las comunidades locales y ofrecer experiencias genuinas a los turistas.

Los pueblos de Mendoza y sus paisajes cordilleranos, con historia y turismo de naturaleza

Las Loicas es un pequeño pueblo ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Aparece como una de las apuestasde Mendoza más ligadas al turismo de montaña. Está cerca cerca del Paso Internacional Pehuenche y sobre el corredor de la Ruta 40. Esta localidad se transformó en un punto estratégico para quienes buscan naturaleza, termas y experiencias rurales. Desde allí se accede a lugares como Cajón Grande, Valle Noble y las termas de El Azufre. Los paisajes, descomunales.

También en el departamento de Malargüe, Bardas Blancas representa otro de los paisajes emblemáticos del sur. El pueblo se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, junto al río Grande, y funciona como puerta de entrada hacia La Payunia y los volcanes del Payén, considerados entre los escenarios naturales más impactantes del planeta.

bardas blancas Las termas cercanas a Bardas Blancas, belleza pura en Malargüe. Foto: Gobierno de Mendoza

Además de su riqueza paisajística, Bardas Blancas reúne sitios paleontológicos, campos volcánicos y atractivos como la famosa Caverna de las Brujas, muy visitada por turistas de todo el mundo.

La oportunidad para Villa 25 de Mayo y los antecedentes de Los Chacayes y Uspallata

La tercera candidatura corresponde a Villa 25 de Mayo, en San Rafael, uno de los sitios históricos más importantes. Esta localidad nació alrededor del Fuerte San Rafael del Diamante, fundado en 1805, y conserva gran parte de su patrimonio arquitectónico, con antiguas construcciones de adobe y calles arboladas que mantienen viva la identidad cuyana.

En los últimos años, Mendoza reforzó su presencia en este programa internacional. En 2024, Los Chacayes, en Tunuyán, fue elegido como precandidato nacional, mientras que en 2025 la representación provincial estuvo a cargo de Uspallata, en Las Heras.

villa 25 de mayo Villa 25 de Mayo, una de las tantas bellezas que tiene San Rafael. Foto: Gobierno de Mendoza

Con estas nuevas postulaciones, la provincia busca consolidar su posicionamiento como destino de turismo rural y de naturaleza, apoyado en la diversidad de sus paisajes y en comunidades que conservan una fuerte identidad local.

La definición de los ocho pueblos argentinos seleccionados se conocerá en los próximos meses, antes de la evaluación final que realizará ONU Turismo. ¡Vamos, Mendoza!