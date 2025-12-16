Una jubilada de 64 años envenenó a sus diez perros y luego se suicidó en la ciudad balnearia de Mar del Plata. El lamentable episodio, que además de cobrarse la vida de la mujer, se llevó la de todas sus mascotas, conmocionó a todo el barrio donde vivía la jubilada, como así también todo su entorno.
Una jubilada le hizo algo terrible a sus diez perros antes de matarse
El hecho ocurrió este lunes en una vivienda del barrio Parque Hermoso, donde la mujer jubilada se comunicó con su hermana, quien concurrió al domicilio y la halló atrincherada, motivo por el que alertó a la Policía, conforme a la información del portal del diario La Capital.
Efectivos de la subcomisaría Parque Hermoso acudieron al lugar y encontraron a la mujer fallecida en el interior del inmueble de Mar del Plata, a la vez que personal de salud le realizó prácticas de reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito.
El fiscal Alejandro Pellegrinelli intervino en el caso y caratuló la investigación como “Averiguación causales de muerte”, al tiempo que los animales murieron como consecuencia de las intoxicaciones provocadas por la propia dueña, una jubilada que no había tenido problemas de convivencia en el vecindario y que habría utilizado veneno la comida para acabar con la vida de todas sus mascotas.
El trágico episodio de la jubilada generó conmoción en el barrio y volvió a poner en agenda la importancia de la salud mental y el acompañamiento ante situaciones de crisis.
La muerte de la jubilada y la de todos sus perros, no hace más que poner a trabajar a las autoridades y poner en el foco en este tipo de situaciones, que muchas veces se vuelven incontrolables, como en este caso, por ejemplo.