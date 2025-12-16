Una jubilada le hizo algo terrible a sus diez perros antes de matarse

El fiscal Alejandro Pellegrinelli intervino en el caso y caratuló la investigación como “Averiguación causales de muerte”, al tiempo que los animales murieron como consecuencia de las intoxicaciones provocadas por la propia dueña, una jubilada que no había tenido problemas de convivencia en el vecindario y que habría utilizado veneno la comida para acabar con la vida de todas sus mascotas.

Apenas se conoció el terrible caso de la mujer y sus perros en Mar del Plata, rápidamente se volvió una noticia viral, de esas que no todo la gente quiere enterarse.

Jubilada acabó con su vida y la de sus perros

El trágico episodio de la jubilada generó conmoción en el barrio y volvió a poner en agenda la importancia de la salud mental y el acompañamiento ante situaciones de crisis.

La muerte de la jubilada y la de todos sus perros, no hace más que poner a trabajar a las autoridades y poner en el foco en este tipo de situaciones, que muchas veces se vuelven incontrolables, como en este caso, por ejemplo.