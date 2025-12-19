El pronóstico del tiempo anticipó para este viernes una jornada muy calurosa en Mendoza, con un marcado ascenso de la temperatura que podría alcanzar los 38°C. Hacia la noche, se esperan tormentas de intensidad moderada a severa, mientras que el viento Zonda soplará en precordillera y Malargüe.
El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó un viernes con calor extremo, tormentas y Zonda
Para este viernes 19 de diciembre, el pronóstico indica que la máxima llegará a los 38°C y en la noche hay probabilidad de tormentas
Además, se activó la alerta por viento Zonda en precordillera y Malargüe, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. En la zona de la cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.
El pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana
Para el sábado 20 de diciembre, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado con un descenso de la temperatura, que tendrá una máxima de 33°C y una mínima de 22°C. Los vientos continuarán siendo moderados del sector sur y se esperan precipitaciones hacia la noche. La zona cordillerana se mantendrá inestable.
El domingo 21 de diciembre, la jornada se presentará parcialmente nublada, con poco cambio en la temperatura. La máxima estimada será de 32°C y la mínima de 22°C. También se prevén precipitaciones aisladas y vientos moderados del sector sur, con continuidad de precipitaciones en cordillera.
Comienza la próxima semana con inestabilidad. Por lo que el lunes 22 de diciembre de 2025, se espera un día algo nublado e inestable, con poco cambio en la temperatura. La máxima pronosticada es de 31°C y la mínima de 18°C.