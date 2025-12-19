El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó un viernes con calor extremo, tormentas y Zonda

Además, se activó la alerta por viento Zonda en precordillera y Malargüe, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. En la zona de la cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 4 Para un día de tanto calor, como este viernes, se recomienda buscar sombra, lugares frescos y beber mucha agua. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana

Para el sábado 20 de diciembre, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado con un descenso de la temperatura, que tendrá una máxima de 33°C y una mínima de 22°C. Los vientos continuarán siendo moderados del sector sur y se esperan precipitaciones hacia la noche. La zona cordillerana se mantendrá inestable.