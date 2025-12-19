Un importante megaoperativo de la Policía se lleva a cabo este viernes en el ingreso del Barrio La Favorita, ubicado en el oeste de la Ciudad de Mendoza. Se contabilizaron 37 allanamientos y de acuerdo a fuentes oficiales hay cerca de 20 detenidos.
Megaoperativos en Mendoza: decenas de detenidos y un "cementerio de animales" en la mira
Un importante megaoperativo de la Policía se desarrolla en el barrio La Favorita, con la ministra Mercedes Rus en el lugar y varios detenidos
El despliegue policial, que se encuentra en desarrollo, cuenta con la presencia de la ministra de Seguridad de la Provincia, Mercedes Rus, quien supervisa las acciones en el lugar junto al Ministerio Público Fiscal.
Durante el megaoperativo se han registrado varios detenidos, aunque aún se desconoce su identidad.
Los uniformados están trabajando intensamente en toda el área y de acuerdo con la información recabada por el periodista Matías Pascualetti para el programa "Primeras voces", de Radio Nihuil, se busca a personas vinculadas con uso ilegal de armas.
Mercedes Rus dijo que hay cerca de 20 detenidos
La ministra de Seguridad Rus destacó la presencia del Ministerio Público Fiscal, del fiscal de la causa, el Dr. Sánchez, del juez de la causa, el Dr. Daniel Bragagnolo y del personal de investigaciones de la Policía.
Precisó que este es el megaoperativo número 52 que se realiza desde marzo de 2024. Y este viernes se han llevado a cabo 37 allanamientos en la zona de La Favorita, en el contexto de causas vinculadas a la portación de armas y amenazas.
“Tenemos 4 de las personas que se venía a buscar que ya están detenidas a disposición de la Justicia y en total son cerca de 20 las personas capturadas”, afirmó la ministra.
Durante los procedimientos, amplió Rus, los efectivos hallaron “armas y fauna ilegal”, incluyendo 17 pájaros.
Respecto a los antecedentes de los detenidos, la ministra indicó que “varios sí tienen antecedentes, así que después hay que estudiar cada uno de los perfiles”.
Añadió que entre los capturados hay 4 vinculados directamente a las causas; "porque son personas que se venía a buscar con orden de captura dictada por el fiscal”.
Un cementerio de animales
Además de los resultados de hoy, Rus informó que en operativos del jueves -relacionados con el abigeato- se realizaron 16 allanamientos. “Encontramos armas largas y silenciadores para el uso de esas armas. Se encontró un cementerio de animales que han sido faenados”, enfatizó la ministra.
Como saldo del operativo de ayer “se ha detenido a 4 personas”, de acuerdo a la información que dio Rus. “Lo que pretende -siguió la ministra- es romperle el circuito económico a esta gente que se dedica a faenar animales, a la caza, al robo de estos animales y que después los introducen en un comercio ilegal”.
En cuanto a las carnicerías allanadas esta semana, fueron dos, y en ellas se encontraron incluso productos cárnicos entre excrementos de ratas.
Rus resaltó que “a hoy, tenemos 13 toneladas de productos cárnicos secuestrados".