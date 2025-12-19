Megaoperativos en Mendoza: decenas de detenidos y un "cementerio de animales" en la mira

Los uniformados están trabajando intensamente en toda el área y de acuerdo con la información recabada por el periodista Matías Pascualetti para el programa "Primeras voces", de Radio Nihuil, se busca a personas vinculadas con uso ilegal de armas.

operativo policial la favorita Hay gran cantidad de efectivos en la zona. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Mercedes Rus dijo que hay cerca de 20 detenidos

La ministra de Seguridad Rus destacó la presencia del Ministerio Público Fiscal, del fiscal de la causa, el Dr. Sánchez, del juez de la causa, el Dr. Daniel Bragagnolo y del personal de investigaciones de la Policía.

Precisó que este es el megaoperativo número 52 que se realiza desde marzo de 2024. Y este viernes se han llevado a cabo 37 allanamientos en la zona de La Favorita, en el contexto de causas vinculadas a la portación de armas y amenazas.

“Tenemos 4 de las personas que se venía a buscar que ya están detenidas a disposición de la Justicia y en total son cerca de 20 las personas capturadas”, afirmó la ministra.

megaoperativo la favorita Esta semana hubo al menos 53 allanamientos vinculados a megaoperativos en Mendoza. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Durante los procedimientos, amplió Rus, los efectivos hallaron “armas y fauna ilegal”, incluyendo 17 pájaros.

Respecto a los antecedentes de los detenidos, la ministra indicó que “varios sí tienen antecedentes, así que después hay que estudiar cada uno de los perfiles”.

Añadió que entre los capturados hay 4 vinculados directamente a las causas; "porque son personas que se venía a buscar con orden de captura dictada por el fiscal”.

mercedes rus megaoperativo la favorita La ministra Mercedes Rus durante el megaoperativo de este viernes en el barrio La Favorita. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Un cementerio de animales

Además de los resultados de hoy, Rus informó que en operativos del jueves -relacionados con el abigeato- se realizaron 16 allanamientos. “Encontramos armas largas y silenciadores para el uso de esas armas. Se encontró un cementerio de animales que han sido faenados”, enfatizó la ministra.

Como saldo del operativo de ayer “se ha detenido a 4 personas”, de acuerdo a la información que dio Rus. “Lo que pretende -siguió la ministra- es romperle el circuito económico a esta gente que se dedica a faenar animales, a la caza, al robo de estos animales y que después los introducen en un comercio ilegal”.

En cuanto a las carnicerías allanadas esta semana, fueron dos, y en ellas se encontraron incluso productos cárnicos entre excrementos de ratas.

Rus resaltó que “a hoy, tenemos 13 toneladas de productos cárnicos secuestrados".