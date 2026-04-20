Un motociclista de 39 años fue trasladado al Hospital Central en delicado estado este jueves tras un accidente contra una camioneta Fiat Fiorino en la intersección de Espejo y Sargento Cabral, en Palmira, San Martín.
Choque
Un accidente entre una moto y una camioneta dejó a un hombre en el Central en grave estado
El motociclista de 39 años fue asistido primero en el Perrupato y luego derivado en delicado estado al hospital capitalino
Según el parte policial, la Fiorino circulaba por Sargento Cabral de norte a sur cuando fue impactada en la puerta del conductor por la Zanella 110 cc que venía por Espejo de este a oeste. El motociclista fue el único lesionado.
El SEC lo asistió en el lugar y lo trasladó al Hospital Perrupato con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave, desde donde fue derivado al Central ante la gravedad de su estado.
El conductor de la camioneta, de 53 años, quedó imputado. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.