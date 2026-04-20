Un accidente entre una moto y una camioneta dejó a un hombre en el Central en grave estado

Según el parte policial, la Fiorino circulaba por Sargento Cabral de norte a sur cuando fue impactada en la puerta del conductor por la Zanella 110 cc que venía por Espejo de este a oeste. El motociclista fue el único lesionado.

accidente moto transito palmira El motociclista de 39 años quedó internado en el Hospital Central.

El SEC lo asistió en el lugar y lo trasladó al Hospital Perrupato con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave, desde donde fue derivado al Central ante la gravedad de su estado.