Un accidente vehicular ocurrió en la madrugada de este lunes en el departamento de Lavalle y terminó con un auto volcado al costado de la ruta. Se realizó un operativo para sacar a uno de los ocupantes del auto, además de asistir a otros 2 heridos. Luego se determinó que la conductora estaba alcoholizada.
Tres personas resultaron heridas tras un accidente en Lavalle en el que la conductora estaba alcoholizada
Un vehículo particular fue el protagonista del accidente al volcar al costado de la ruta provincial 24
Según la primera información, el accidente ocurrió cerca de las 6.30 sobre la ruta provincial 24, cerca de la intersección con Palomares, en las inmediaciones del distrito lavallino de La Pega.
Un auto particular Fiat Cronos circulaba por el lugar cuando perdió el dominio y terminó volcando al costado de la calzada. Los tres ocupantes sufrieron heridas en el siniestro vial aunque quedaron fuera de peligro.
Hasta el lugar del accidente fueron trasladados personal de ambulancias y Bomberos, sobre todo para sacar de habitáculo del auto a una de las víctimas que había quedado atrapada.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la conductora del auto que causó el accidente es una mujer de 40 años que dio positivo en el test de alcoholemia: tenía 0,78 gramos. Mientras que los acompañantes eran otra mujer de 50 años y un hombre de 46 años.