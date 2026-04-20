Tres personas resultaron heridas tras un accidente en Lavalle en el que la conductora estaba alcoholizada

Según la primera información, el accidente ocurrió cerca de las 6.30 sobre la ruta provincial 24, cerca de la intersección con Palomares, en las inmediaciones del distrito lavallino de La Pega.

Un auto particular Fiat Cronos circulaba por el lugar cuando perdió el dominio y terminó volcando al costado de la calzada. Los tres ocupantes sufrieron heridas en el siniestro vial aunque quedaron fuera de peligro.