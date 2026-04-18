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Accidentes en Mendoza

Choque, vuelco e impacto contra un semáforo en Ciudad: hay 3 heridos

El accidente vial se produjo este sábado en la tarde. Las imágenes permiten inferir la gravedad del siniestro

Melisa Stopansky
Editado por Melisa Stopansky
Los rescatistas pusieron a salvo a las tres víctimas que sufrieron lesiones en el choque.

Los rescatistas pusieron a salvo a las tres víctimas que sufrieron lesiones en el choque.

Un fuerte choque se registró este sábado en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en la Ciudad de Mendoza, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado tras impactar contra un semáforo.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió esta tarde y generó un importante despliegue de personal de emergencias en la zona. Al arribar al lugar, los equipos de rescate asistieron a tres personas que resultaron heridas producto del impacto.

Las víctimas debieron ser extraídas de los vehículos y posteriormente trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, no trascendió la gravedad de las lesiones.

Choque y vuelco en Ciudad de Mendoza

Como parte del operativo, también se trabajó para asegurar el área y evitar nuevos incidentes. En ese marco, se procedió a interrumpir el suministro eléctrico del semáforo afectado, que resultó dañado tras el choque.

Personal policial realizó las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades del hecho, que se dio en una zona muy transitada del centro.

Choque y vuelco en la Ciudad de Mendoza 1
En el operativo intervinieron las fuerzas de seguridad, bomberos y personal de salud para socorrer a los heridos. Foto: Ministerio de Seguridad.

En el operativo intervinieron las fuerzas de seguridad, bomberos y personal de salud para socorrer a los heridos. Foto: Ministerio de Seguridad.

Choque y vuelco en Ciudad 3
Intenso trabajo de los rescatistas para socorrer a las personas que iban en el auto que volc&oacute; en Ciudad. Foto: Ministerio de Seguridad.

Intenso trabajo de los rescatistas para socorrer a las personas que iban en el auto que volcó en Ciudad. Foto: Ministerio de Seguridad.

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