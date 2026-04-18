Un fuerte choque se registró este sábado en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en la Ciudad de Mendoza, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado tras impactar contra un semáforo.
Choque, vuelco e impacto contra un semáforo en Ciudad: hay 3 heridos
El accidente vial se produjo este sábado en la tarde. Las imágenes permiten inferir la gravedad del siniestro
Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió esta tarde y generó un importante despliegue de personal de emergencias en la zona. Al arribar al lugar, los equipos de rescate asistieron a tres personas que resultaron heridas producto del impacto.
Las víctimas debieron ser extraídas de los vehículos y posteriormente trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, no trascendió la gravedad de las lesiones.
Como parte del operativo, también se trabajó para asegurar el área y evitar nuevos incidentes. En ese marco, se procedió a interrumpir el suministro eléctrico del semáforo afectado, que resultó dañado tras el choque.
Personal policial realizó las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades del hecho, que se dio en una zona muy transitada del centro.