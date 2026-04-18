Choque, vuelco e impacto contra un semáforo en Ciudad: hay 3 heridos

Choque y vuelco en Ciudad de Mendoza

Como parte del operativo, también se trabajó para asegurar el área y evitar nuevos incidentes. En ese marco, se procedió a interrumpir el suministro eléctrico del semáforo afectado, que resultó dañado tras el choque.

Personal policial realizó las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades del hecho, que se dio en una zona muy transitada del centro.

Choque y vuelco en la Ciudad de Mendoza 1 En el operativo intervinieron las fuerzas de seguridad, bomberos y personal de salud para socorrer a los heridos. Foto: Ministerio de Seguridad.

Choque y vuelco en Ciudad 3 Intenso trabajo de los rescatistas para socorrer a las personas que iban en el auto que volcó en Ciudad. Foto: Ministerio de Seguridad.